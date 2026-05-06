Суд встал на сторону Анджелины Джоли в споре за «Мираваль»
Анджелина Джоли добилась значимого успеха в затяжном судебном конфликте с Брэдом Питтом, который связан с французским винодельческим поместьем «Мираваль». Об этом сообщает Page Six.
Решение по делу вынес Верховный суд Лос-Анджелеса, поддержав позицию актрисы. Согласно постановлению суда, Брэд Питт не имеет права требовать от бывшей супруги раскрытия личной переписки, касающейся сделки по продаже её доли в бизнесе. Суд признал эти материалы конфиденциальными и отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства. Таким образом, попытка стороны Питта получить доступ к частным электронным письмам была отклонена.
Представитель актрисы, адвокат Пол Мёрфи, назвал решение серьёзной победой, подчеркнув, что требования противоположной стороны выходили за рамки допустимого, поскольку затрагивали личную информацию.
На фоне выигранного процесса Анджелина Джоли приняла решение покинуть США. Причины такого шага официально не раскрываются, однако он может быть связан как с завершением одного из ключевых этапов судебного спора, так и с желанием актрисы сменить обстановку после длительного конфликта.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России