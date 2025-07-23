Каточка рэпера Face* пропала из базы розыска МВД России
Карточка рэпера Face* исчезла из базы розыска МВД России. На это обратили внимание журналисты РИА Новости.
Ранее на странице МВД сообщалось, что рэпер объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. При этом не уточнялось, по какой именно.
В среду при проверке Ивана Дремина* (настоящее имя артиста) по розыскной базе его имя не высветилось.
Напомним, что в апреле 2022 года Минюст России включил Face* в реестр иноагентов. А в августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал исполнителя на 30 тысяч рублей за непредоставление данных о деятельности иностранного агента.
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