Покинувший Россию рэпер Face оставил долги более чем на 100 тысяч рублей

19 июля 2025, 10:36

ТАСС: покинувший Россию рэпер Face оставил долги на 127 тысяч рублей

Face (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Покинувший Россию рэпер Face (настоящее имя – Иван Дрёмин*) оставил неоплаченные долги на сумму более 127 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов.