Покинувший Россию рэпер Face оставил долги более чем на 100 тысяч рублей
ТАСС: покинувший Россию рэпер Face оставил долги на 127 тысяч рублей
Покинувший Россию рэпер Face (настоящее имя – Иван Дрёмин*) оставил неоплаченные долги на сумму более 127 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов.
Отмечается, что речь идёт о неоплаченных штрафах и исполнительных сборах по ним.
Ранее в отношении исполнителя возбудили уголовное дело по статье от уклонения от исполнения обязанностей, предписанных иноагентам. Face не маркировал свои публикации в соцсетях в соответствии с требованиями российского законодательства.
Напомним, что рэпер покинул Россию после начала СВО. Он не заявлял о своём желании вернуться.
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