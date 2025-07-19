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Покинувший Россию рэпер Face оставил долги более чем на 100 тысяч рублей

ТАСС: покинувший Россию рэпер Face оставил долги на 127 тысяч рублей
Face (фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Покинувший Россию рэпер Face (настоящее имя – Иван Дрёмин*) оставил неоплаченные долги на сумму более 127 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов.



Отмечается, что речь идёт о неоплаченных штрафах и исполнительных сборах по ним.

Ранее в отношении исполнителя возбудили уголовное дело по статье от уклонения от исполнения обязанностей, предписанных иноагентам. Face не маркировал свои публикации в соцсетях в соответствии с требованиями российского законодательства.

Напомним, что рэпер покинул Россию после начала СВО. Он не заявлял о своём желании вернуться.

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Анастасия Чинкова

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