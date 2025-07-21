Народного артиста России Олега Газманова объявили в розыск на Украине

21 июля 2025, 06:24

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Народный артист России Олег Газманов объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Певец находится под заочным арестом якобы за действия против территориальной целостности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой базу данных СБУ.





Олег Газманов числится в розыске с марта 2022 года. Украинские власти обвиняют артиста в посягательстве на территориальную целостность страны и заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.



