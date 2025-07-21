Народного артиста России Олега Газманова объявили в розыск на Украине
Народный артист России Олег Газманов объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Певец находится под заочным арестом якобы за действия против территориальной целостности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой базу данных СБУ.
Олег Газманов числится в розыске с марта 2022 года. Украинские власти обвиняют артиста в посягательстве на территориальную целостность страны и заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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СБУ часто применяет подобные меры к российским военным, политикам и деятелям культуры.
Напомним, что еще с 2015 года имя артиста внесено в базу украинского сайта «Миротворец»*. Этот сайт известен публикацией персональных данных людей, которых он объявляет «изменниками родины», включая журналистов (в том числе иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР), ополченцев и гражданских лиц.
*Сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ