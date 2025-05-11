«Не сразу привыкла к образу телепузика»: беременная невеста Тимати продемонстрировала фигуру в бикини

Валентина Иванова (Фото: Инстаграм*/halfbloodval)
Валентина Иванова показала свой округлившийся живот. Возлюбленная рэпера поделилась своими ощущениями во время внушительного срока беременности.
Сейчас Тимати и Валентина ждут первенца. Для рэпера это не первый опыт отцовства, а вот его избранница готовится стать мамой впервые. Несмотря на приближающиеся роды, модель решила отправиться на семейный отдых с женихом, его матерью и детьми.
Местом для него семья выбрала Мальдивы. Здесь Валентина наслаждается размеренной жизнью: греется на солнце, плавает в бассейне и пробует экзотические фрукты, насыщая организм витаминами. На фоне красивого пейзажа модель устроила фотосессию, продемонстрировав свое положение в элегантном черном бикини. Она убрала волосы в хвост и обошлась без макияжа, подчеркнув естественную красоту.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Местом для него семья выбрала Мальдивы. Здесь Валентина наслаждается размеренной жизнью: греется на солнце, плавает в бассейне и пробует экзотические фрукты, насыщая организм витаминами. На фоне красивого пейзажа модель устроила фотосессию, продемонстрировав свое положение в элегантном черном бикини. Она убрала волосы в хвост и обошлась без макияжа, подчеркнув естественную красоту.
«Мои самые добрые, чуткие и ласковые подписчицы. Я каждую благодарю за такие теплые слова. Не сразу я привыкла к образу телепузика, признаюсь честно. Вы стали моей поддержкой в этот интересный период моей жизни», —так Иванова поблагодарила своих поклонников за поддержку.Кроме того, она пообещала и дальше делиться своими впечатлениями от ожидания малыша.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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