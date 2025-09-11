Достижения.рф

Ксения Бородина получила главную роль в кино и снимается с Теоной и дочерью Самойловой

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

После ухода из реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина не оставила телевидение — она стала ведущей проекта «Последний герой», а также участвовала в других телешоу. Теперь звезда осваивает новое направление: ей досталась главная роль в художественном фильме.



Съёмочный процесс уже начался, и Ксения активно делится закулисными моментами с подписчиками. На одном из кадров она показала свой вагончик на съёмочной площадке и подписала снимок словами: «Мой дом на ближайшие два месяца», отметив, что здесь она отдыхает между дублями, делает грим и переодевается.

Также Бородина раскрыла, что в фильме вместе с ней снимаются и дети — в том числе её девятилетняя дочь Теона, рождённая от брака с Курбаном Омаровым. Компанию Теоне на съёмочной площадке составляет 11-летняя Лея — средняя дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой.

В одном из видео Ксения показала, как девочки обедают на съёмках. Телеведущая с юмором отметила, что юные актрисы сначала всё съели в своём вагончике, а потом пришли доедать к ней. Судя по опубликованным кадрам, Теона и Лея исполняют роли дочерей героини Бородиной.

*принадлежит Meta, запрещённой в России

