Ксения Бородина получила главную роль в кино и снимается с Теоной и дочерью Самойловой

11 сентября 2025, 13:28

Бородина снимается с Теоной и дочерью Оксаны Самойловой в новом фильме

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

После ухода из реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина не оставила телевидение — она стала ведущей проекта «Последний герой», а также участвовала в других телешоу. Теперь звезда осваивает новое направление: ей досталась главная роль в художественном фильме.