Катя Гордон объяснила, как освобождение Лерчек может повлиять на судьбу её бывшего мужа

14 ноября 2026, 12:07

Гордон допустила смягчение приговора Артёму Чекалину после помилования Лерчек

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Юрист Катя Гордон в эксклюзивном разговоре с Super рассказала, как помилование Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, может отразиться на уголовном деле её экс-мужа Артёма. По мнению Гордон, решение в отношении блогера потенциально способно повлиять на дальнейшее рассмотрение дела предпринимателя и привести к смягчению его наказания.





Гордон также сообщила, что сейчас Валерия пытается собраться с силами, чтобы обратиться к подписчикам и поблагодарить всех, кто поддерживал её в сложный период. При этом юрист призналась, что пока не знает, какие именно обстоятельства поспособствовали решению о помиловании. Она допускает, что оно стало результатом совместных усилий разных людей.



По словам Кати, Чекалина, вероятно, отправится на лечение в Китай в ближайшее время. Гордон подчеркнула, что состояние блогера остаётся крайне тяжёлым, а результаты лечения вызывают серьёзные опасения.





«Она плачет, пытается накраситься, чтобы написать, записать видео с благодарностью ко всем людям, которые её поддерживали. Я думаю, на лечение она будет отправляться максимально быстро, потому что результаты в данный момент у неё плохие. И она об этом честно рассказывает. Поэтому я недоумеваю, когда кто-то ещё может хоть как-то злорадствовать. Она в очень плохом состоянии. И многие российские врачи не видят перспектив её лечения. Но есть те, кто в это верит, и мы все вместе будем держаться за любую надежду и шанс», — рассказала Гордон.

«Я думаю, что косвенно это может повлиять на смягчение приговора в следующей инстанции. Я абсолютно искренне, серьёзно и как профессионал убеждена в том, что он осуждён не по той статье. Что есть серьёзная правовая ошибка во всём этом деле, поскольку его, в том числе, обвиняют якобы в подлоге каких-то документов в банк. Но банк прислал ответ и показал, что никаких подложенных документов не было, а, соответственно, это другая классификация. Там предусмотрен условный срок. Вот за это будет бороться его команда. Я, конечно, всем тоже поддержу. Он попросил меня быть своим общественным защитником. И вообще снятие негатива с этой семьи может позитивно сказаться и на нём. Плюс, если Валерия уедет за границу, то детям, безусловно, нужен родитель. Это тоже повлияет позитивно на ситуацию Артёма. И он может получить условное наказание. Помилование вряд ли, вот, поскольку мы с вами понимаем, что помилование связано в том числе со смертельным заболеванием, но смягчение может», — пояснила Гордон.