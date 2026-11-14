«Происходят качели»: Анита Цой рассказала о колебаниях веса после лечения в онкоцентре

14 ноября 2026, 11:57

Певица Анита Цой поделилась самочувствием после терапии радиоактивным йодом

Анита Цой (Фото: Instagram* / @anitatsoy)

Анита Цой рассказала о своём состоянии после лечения радиоактивным йодом, которое прошла весной в одном из столичных онкоцентров. Терапия была назначена певице в связи с болезнью Грейвса. По словам артистки, восстановление продолжается, однако некоторые изменения в самочувствии уже заметны. Об этом сообщает «МК».





Как призналась исполнительница, она рассчитывала, что после процедуры щитовидная железа полностью разрушится, но этого пока не произошло. Тем не менее общее состояние Цой заметно улучшилось. В частности, у неё нормализовался ночной сон: теперь певице удаётся спать по 7–8 часов.



Одним из заметных последствий лечения артистка назвала колебания массы тела. Вес то увеличивается, то снова снижается, и этот процесс пока продолжается.





«Единственное, то набираю вес, то сбрасываю, то набираю, то сбрасываю. То есть происходят некие качели. Это из видимых моментов», — поделилась певица.