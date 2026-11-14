«Пора сбавить обороты»: певица Сиара пошутила о пятой беременности
41-летняя певица Сиара поделилась в соцсетях подробностями своей пятой беременности и призналась, что с нетерпением ждёт появления малыша. При этом артистка дала понять, что после рождения ребёнка не планирует снова становиться мамой. Своё решение она прокомментировала с юмором во время разговора с супругом, 37-летним футболистом Расселом Уилсоном.
По словам Сиары, сейчас она чувствует себя хорошо и настолько привыкла к беременности, что иногда даже забывает об изменениях в фигуре и округлившемся животе. Однако ближе к вечеру организм всё чаще напоминает о необходимости отдыхать и не перегружать себя.
Когда Рассел с улыбкой заметил, что в их семье дети появляются примерно раз в три года, певица не упустила возможности пошутить и намекнула, что пора остановиться.
«Ой, прекрати. Думаю, этому поезду пора сбавить обороты», — высказалась Сиара.Артистка отметила, что по-прежнему ведёт активный образ жизни, однако на позднем сроке беременности ей приходится внимательнее относиться к самочувствию и корректировать привычный ритм. Во второй половине дня она старается делать больше пауз и уделять время отдыху.
«Эта мама в движении. Но не поймите меня неправильно, в определённый момент дня мне приходится замедляться. Я чувствую всякие изменения, но в целом я чувствую себя очень хорошо. Я очень счастлива и с нетерпением жду встречи с новым малышом», — добавила она.