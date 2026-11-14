«Это победа»: Адвокат Лерчек поблагодарил Владимира Путина за помилование блогера
Адвокат Лерчек Третьяков поблагодарил Владимира Путина за помилование блогера
Адвокат Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Константин Третьяков поблагодарил Владимира Путина за помилование блогера. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Третьяков выразил благодарность всем, кто участвовал в ситуации, и назвал произошедшее «победой».
«Выражаем большую признательность В.В. Путину и всем причастным за столь быстрое принятие решения. Ситуация с Лерой действительно этого требовала», — отметил адвокат.Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной 14 ноября. Согласно документу, Валерия освободилась от наказания, которое Гагаринский районный суд Москвы назначил ей 31 июля 2026 года. Помимо этого, с неё сняли судимость. Сама Лерчек не стала обсуждать своё помилование из-за тяжёлого состояния здоровья.