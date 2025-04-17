Катя Гордон опровергла слухи о долге мужа Леры Кудрявцевой

Катя Гордон (Фото: ВКонтаке @katyagordon)
Сегодня в СМИ появилась информация, что супруг телеведущей Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, задолжал налоговой службе более двух миллионов рублей. Однако юрист и близкая подруга Леры, Катя Гордон, выступила с официальным опровержением этой новости. Об этом пишет «StarHit».
«Никаких задолженностей у хоккеиста Макарова нет и не было. Мы передали соответствующие подтверждения изданию и просим своевременно опубликовать информацию, что это является ошибкой, поскольку СМИ подхватили эту "новость"», — заявила Гордон.
Она уточнила, что у Игоря Макарова никогда не было торговой компании, а налоги за него, как и за всех действующих спортсменов, выплачивает его работодатель.
«Ни у ФНС, ни у приставов к Игорю вопросов нет. Его задолженность даже по коммунальным услугам равна нулю», — добавила юрист.
Гордон также предположила, что речь может идти о другом хоккеисте с фамилией Макаров из Казани, которому желают удачи в разрешении его проблем. Стоит отметить, что в это непростое время Лера Кудрявцева также столкнулась с личными трудностями. Она призналась, что у нее снова возникли проблемы с супругом, однако не стала вдаваться в подробности ситуации.
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