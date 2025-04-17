Александр Шепс опроверг слухи о «договоре с дьяволом» за снятие порчи

Александр Шепс (фото: Telegram @alexandersheps)
Экстрасенс Александр Шепс, победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов», выступил с опровержением слухов, возникших после публикации видео с женщиной, утверждающей, что он требует подписать договор с дьяволом за снятие порчи. Об этом пишет «Voice».
В записи неизвестная заявляет, что за магическую помощь Шепс якобы потребовал жертву в виде жизни четырех родственников.
В ответ на эти обвинения Шепс подчеркнул, что никогда не использует подобные методы и призвал людей быть осторожными, не доверяя мошенникам. Он отметил, что подобные слухи появляются регулярно и могут быть связаны либо с аферистами, использующими его имя, либо с недоброжелателями.
Он также добавил, что не верит в существование порчи как таковой и призвал своих поклонников не поддаваться на уловки мошенников. Личность женщины из видео и источник записи пока не установлены.
Читайте также:
Стало известно о многомиллионном заработке звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса
Натан рассказал о серьезной травме после участия в шоу «Богатырские игры»
«Не хватает с унитаза»: Бузову раскритиковали за новое фото в купальнике
Участник «Битвы экстрасенсов» Шепс снимает порчу при согласии на смерть четырёх родных
В ответ на эти обвинения Шепс подчеркнул, что никогда не использует подобные методы и призвал людей быть осторожными, не доверяя мошенникам. Он отметил, что подобные слухи появляются регулярно и могут быть связаны либо с аферистами, использующими его имя, либо с недоброжелателями.
«Я никогда не делаю привороты и не занимаюсь снятием порчи. Эти слухи абсолютно не соответствуют действительности», — заявил экстрасенс.
Он также добавил, что не верит в существование порчи как таковой и призвал своих поклонников не поддаваться на уловки мошенников. Личность женщины из видео и источник записи пока не установлены.
Читайте также:
Стало известно о многомиллионном заработке звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса
Натан рассказал о серьезной травме после участия в шоу «Богатырские игры»
«Не хватает с унитаза»: Бузову раскритиковали за новое фото в купальнике
Дарья Осипова