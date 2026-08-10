Жена певца Влада Соколовского объяснила, почему не вернула вещи бренду

10 августа 2026, 19:06

Жена Соколовского не вернула бренду вещи по бартеру из-за потери переписки

Влад Соколовский с женой (Фото: Instagram* / @vs20)

Жена певца Влада Соколовского Ангелина прокомментировала в соцсетях ситуацию с одеждой, которую получила от бренда на бартерных условиях.





По договорённости девушка должна была получить вещи, сделать их рекламу и после этого выполнить условия сотрудничества. Однако одежда не подошла ей по размеру. Тогда представительница бренда отправила Ангелине новые вещи, но после этого ни рекламы, ни возврата одежды так и не последовало.



Тогда женщина ешила рассказать об этой ситуации публично. После огласки Ангелина появилась в комментариях и объяснила, почему так долго не выходила на связь.



По словам супруги Соколовского, причиной стала не попытка намеренно проигнорировать бренд, а потерявшаяся переписка.





«В подобных ситуациях действительно может оказаться каждый. Иногда переписки просто теряются среди сотен сообщений, невозможно найти нужный диалог с брендом или даже с близким человеком — и это не всегда означает, что человек намеренно кого-то игнорирует или имеет какой-то злой умысел», — заявила Ангелина.

«Я не считаю себя безответственным или злым человеком, и точно не преследовала цели кого-то обмануть или хайпануть. Просто произошла такая ситуация, которая вышла из-под контроля и растянулась во времени», — объяснила жена артиста.