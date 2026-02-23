Катя Гордон рассказала, какие подарки просят её дети на дни рождения

23 февраля 2026, 19:38

Катя Гордон призналась, что её сыновья выбирают путешествия вместо игрушек

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Певица и юрист Катя Гордон поделилась в соцсетях трогательной историей о желаниях своих сыновей и рассказала, какие подарки они просят на дни рождения.