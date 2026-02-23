Катя Гордон рассказала, какие подарки просят её дети на дни рождения
Певица и юрист Катя Гордон поделилась в соцсетях трогательной историей о желаниях своих сыновей и рассказала, какие подарки они просят на дни рождения.
По словам артистки, дети всё чаще выбирают не игрушки, а новые впечатления и поездки.
Гордон призналась, что старается постепенно отучать детей от большого количества игрушек и делать акцент на опыте и эмоциях.
Недавно её сын Серафим загадал поездку в Париж. Путешествие произвело на мальчика сильное впечатление — уезжая, он даже не смог сдержать слёз. Более того, после поездки ребёнок заявил, что мечтает стать архитектором, вдохновившись атмосферой города, его историческими зданиями и знаменитыми достопримечательностями.
По словам Гордон, она мечтает, чтобы у каждого ребёнка была возможность видеть мир, расширять кругозор и находить своё призвание.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России