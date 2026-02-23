Достижения.рф

Певец SHAMAN выпустил новую песню «За тех» ко Дню защитника Отечества

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, представил новую композицию «За тех». Об этом стало известно из личного блога певца.



Релиз песни состоялся в День защитника Отечества. Дронов отметил, что впервые исполнил эту песню перед портретами погибших воинов.

«Родные, премьера моей новой песни «За тех» <…>. Песня «За тех» уже на музыкальных площадках», — написал он.
Новая композиция появилась вскоре после того, как артист анонсировал другую работу. До этого SHAMAN сообщил о подготовке песни, посвящённой озеру Байкал. Певец поделился, что поездка на Байкал подарила ему возможность насладиться красотами природы и вдохновила на создание музыкального произведения.

Ранее SHAMAN посвятил Екатерине Мизулиной романтический перформанс на Байкале.
Ольга Щелокова

