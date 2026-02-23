Певец SHAMAN выпустил новую песню «За тех» ко Дню защитника Отечества

23 февраля 2026, 18:58

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, представил новую композицию «За тех». Об этом стало известно из личного блога певца.





Релиз песни состоялся в День защитника Отечества. Дронов отметил, что впервые исполнил эту песню перед портретами погибших воинов.

«Родные, премьера моей новой песни «За тех» <…>. Песня «За тех» уже на музыкальных площадках», — написал он.