Певец SHAMAN выпустил новую песню «За тех» ко Дню защитника Отечества
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, представил новую композицию «За тех». Об этом стало известно из личного блога певца.
Релиз песни состоялся в День защитника Отечества. Дронов отметил, что впервые исполнил эту песню перед портретами погибших воинов.
«Родные, премьера моей новой песни «За тех» <…>. Песня «За тех» уже на музыкальных площадках», — написал он.Новая композиция появилась вскоре после того, как артист анонсировал другую работу. До этого SHAMAN сообщил о подготовке песни, посвящённой озеру Байкал. Певец поделился, что поездка на Байкал подарила ему возможность насладиться красотами природы и вдохновила на создание музыкального произведения.
Ранее SHAMAN посвятил Екатерине Мизулиной романтический перформанс на Байкале.