Юлия Ковальчук перевоплотилась в образ Мэрилин Монро

Юлия Ковальчук показала эффектный образ с голливудским настроением
Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* / @juliakovalchuk)

Певица Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками новым видео, в котором примерила образ, вдохновлённый стилем легендарной Мэрилин Монро.



43-летняя артистка появилась перед камерой в белом мини-платье с открытой спиной и глубоким декольте, подчеркнув женственность и элегантность образа.

Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* / @juliakovalchuk)
Наряд дополнили туфли на каблуках, массивные серьги и цепочка с кулоном. Волосы певицы уложили мягкими локонами, а макияж с акцентом на глаза и губы придал образу классический голливудский шик.

В подписи к публикации Ковальчук сделала личное признание, отметив, что чувствует себя гармонично.

Поклонники в комментариях отметили, что образ получился одновременно нежным, эффектным и очень органичным для певицы.
