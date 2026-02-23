Юлия Ковальчук перевоплотилась в образ Мэрилин Монро

23 февраля 2026, 19:26

Юлия Ковальчук показала эффектный образ с голливудским настроением

Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* / @juliakovalchuk)

Певица Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками новым видео, в котором примерила образ, вдохновлённый стилем легендарной Мэрилин Монро.