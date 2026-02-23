Юлия Ковальчук перевоплотилась в образ Мэрилин Монро
Певица Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками новым видео, в котором примерила образ, вдохновлённый стилем легендарной Мэрилин Монро.
43-летняя артистка появилась перед камерой в белом мини-платье с открытой спиной и глубоким декольте, подчеркнув женственность и элегантность образа.
Наряд дополнили туфли на каблуках, массивные серьги и цепочка с кулоном. Волосы певицы уложили мягкими локонами, а макияж с акцентом на глаза и губы придал образу классический голливудский шик.
В подписи к публикации Ковальчук сделала личное признание, отметив, что чувствует себя гармонично.
Поклонники в комментариях отметили, что образ получился одновременно нежным, эффектным и очень органичным для певицы.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России