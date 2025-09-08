Митя Фомин поделился, как Цискаридзе критиковал его выступления в шоу
Митя Фомин признался, что не обиделся на жёсткие комментарии Цискаридзе
Во время участия в программе Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» певец Митя Фомин рассказал о критике, с которой столкнулся на проекте «Ледниковый период». Он отметил, что Николай Цискаридзе неоднократно высказывался о его выступлениях в довольно резкой форме.
По словам Фомина, член жюри делал замечания по поводу его осанки и пластики. Артист признал, что, возможно, переоценивал свои способности.
«Мне казалось, что это неплохо, но на деле оказалось иначе. Я не обижаюсь: с его точки зрения я действительно выглядел как корова на льду, бычок», — заметил он.Также певец вспомнил о своём опыте работы массажистом в США. Он признался, что тогда столкнулся с неожиданными нюансами профессии, которые запомнились ему надолго.
