Рэпера и продюсера P. Diddy перевели в одиночную камеру

24 июля 2026, 21:40

P. Diddy перевели в одиночную камеру после драки в тюрьме

P. Diddy (Фото: Instagram* / @diddy)

Рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, оказался в одиночной камере после драки с другим заключённым в исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает TMZ.