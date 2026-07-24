Рэпера и продюсера P. Diddy перевели в одиночную камеру
Рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, оказался в одиночной камере после драки с другим заключённым в исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает TMZ.
По данным издания, конфликт начался после того, как в адрес Комбса прозвучали оскорбления. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку: сначала мужчины начали толкаться, а затем между ними завязалась драка.
Как утверждают источники, сотрудники исправительного учреждения оперативно вмешались, разняли участников конфликта и после инцидента перевели Комбса в одиночную камеру.
Напомним, проблемы с законом у P. Diddy начались весной 2024 года после масштабных обысков в его домах в Лос-Анджелесе и Майами. Позже музыканту были предъявлены обвинения по нескольким тяжким статьям, включая сговор с целью рэкета, торговлю людьми для сексуальной эксплуатации и перевозку лиц для занятия проституцией. Впоследствии суд признал Комбса виновным, и он был приговорён к 50 месяцам лишения свободы.
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