Рэпера Pharaoh будут судить за пропаганду наркотиков в интернете
Никулинский суд Москвы зарегистрировал административное дело о пропаганде наркотиков в интернете в отношении рэпера Pharaoh (Глеб Голубин). Заседание по делу назначено на 13 марта.
Как сообщает РИА Новости, артисту вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ — пропаганду наркотических средств с использованием интернета. Что именно стало основанием для составления протокола, не уточняется.
Санкция статьи предусматривает штраф для граждан в размере от пяти до 30 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составляет от 50 до 100 тысяч рублей.
