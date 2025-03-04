Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Прилучного от брака с Муцениеце

Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)
Актриса Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце и поздравила ее с днем рождения.
Она опубликовала совместный снимок с девочкой.
Отец также поздравил дочку, посвятив ей пост в соцсети.
Муцениеце и Прилучный развелись пять лет назад. У них подрастают 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия. На сегодняшний день мальчик живет с отцом, а с мамой не общается. Девочка же осталась с мамой, но при этом общается с отцом и его супругой.
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«С днем рождения! Малышка, пусть все твои мечты сбудутся! Остальное — при встрече», — написала Брутян.
Отец также поздравил дочку, посвятив ей пост в соцсети.
«С днем рождения, моя принцесса», — написал Прилучный.
Муцениеце и Прилучный развелись пять лет назад. У них подрастают 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия. На сегодняшний день мальчик живет с отцом, а с мамой не общается. Девочка же осталась с мамой, но при этом общается с отцом и его супругой.
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Элина Позднякова