Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Прилучного от брака с Муцениеце

Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Прилучного от брака с Муцениеце

Зепюр Брутян поздравила с днем рождения дочь Прилучного от Муцениеце
Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Актриса Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце и поздравила ее с днем рождения.
Она опубликовала совместный снимок с девочкой.

«С днем рождения! Малышка, пусть все твои мечты сбудутся! Остальное — при встрече», — написала Брутян.

Отец также поздравил дочку, посвятив ей пост в соцсети.

«С днем рождения, моя принцесса», — написал Прилучный.

Муцениеце и Прилучный развелись пять лет назад. У них подрастают 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия. На сегодняшний день мальчик живет с отцом, а с мамой не общается. Девочка же осталась с мамой, но при этом общается с отцом и его супругой.

Читайте также:

Павел Прилучный добивается снижения алиментов детям от Агаты Муцениеце

Агате Муцениеце — 36: скандальный развод, уход сына и тайный возлюбленный, которого прикрывает Дранга

Павел Прилучный и его жена в ужасе от того, что Тимофей с разрешения Агаты Муцениеце покрасил волосы
#соцсети
#развод
#пост
#отец
#мальчик
#девочка
#уход
#волосы
Показал порно и изнасиловал: Оксимирона* обвинили в растлении школьниц. Шокирующие признания жертв рэпера
04 марта 2025, 15:22

Оксимирон* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Осенью 2021 года рэпер Оксимирон* выпустил трек и клип под названием «Кто убил Марка?». Эта откровенная исповедь произвела впечатление на многих, особенно на Настю Красильникову, которая в тот момент занималась своим первым расследованием преступлений против женщин. На следующий день после выхода трека Вера Маркович, бывшая девушка Мирона Фёдорова*, опубликовала пост, в котором рассказала о своих отношениях с ним и о том, как они познакомились. В тот момент ей было всего 15 лет. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Совращение 15-летней в Лондоне


Личная жизнь Оксимирона* всегда оставалась в тени, однако известно, что рэпер часто заводил короткие романы с поклонницами. История с Верой настолько шокировала общественность, что даже самые преданные фанаты рэпера призвали провести в отношении него проверку. Школьница приехала в Лондон для учёбы в возрасте 15 лет, когда Мирону было 23 года*. Он стал её опекуном и помогал ей адаптироваться в новой стране, но их отношения вскоре вышли за рамки дружбы.

Как рассказала сама Вера в интервью, на момент их отношений Мирон* уже был женат.

«Как насчет ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась тебе, ведь ты был её опекуном? Вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что между вами только рабочие отношения», — написала девушка в своих социальных сетях после расставания с артистом.

Спустя некоторое время Мирон* обсудил ситуацию с Верой лично, и, похоже, они пришли к взаимопониманию. Оксимирон* искренне извинился за свои поступки и признал, что прошлые события оставили травмы у обоих.

«У нас была сложная и травматичная история отношений, которую мы наконец смогли обсудить. Мне очень жаль, что я причинил ей боль, и я беру ответственность за свои действия», — заявил рэпер.

Спустя много лет Оксимирона* вновь обвиненили в педофилии — фанатки утверждают, что музыкант растлевал их совсем в юном возрасте и случай с Верой оказался далеко не единственным.

Оксимирон* (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)


Жуткие подробности связи со школьницей


Уже через много лет на подкасте Насти Красильниковой та самая Вера рассказала: когда ей было 16 лет, Мирон* пригласил ее на тусовку с просмотром порно, а после надругался.

Девушка сообщила, что начинающий рэпер взял её на тусовку к друзьям. В какой-то момент он включил порноролик. Спутнице стало некомфортно, и она попросила отвести её домой — но Мирон* настоял на продолжении, обещая проводить под утро до квартиры. Вере ничего не оставалось, как пойти спать на мансарду — туда же через время пришёл рэпер. Он улёгся рядом, а потом изнасиловал. Сама девушка ничего не могла сказать и сделать — лежала в оцепенении. После этого случая рэпер резко от неё отстранился и охладел.


Пошлые переписки с несовершеннолетними


Второй случай произошёл с 13-летней Викой. По её словам, Мирон* первым стал писать ей в социальных сетях, оставлять комплименты под фото. Общение продлилось три года — рэпер чуть ли не каждый день спрашивал об учёбе, давал советы, поддерживал. Он писал Вике как, сколько и в каких позах занялся бы с ней сексом. Когда девочке стукнуло 16, в Уфе состоялся концерт Мирона* — туда приехала и его подруга.

Одна ушла, другая злоупотребляет спиртным, а третья всё ждёт обручального кольца: молодые избранницы 60-летнего Кая Метова
Одна ушла, другая злоупотребляет спиртным, а третья всё ждёт обручального кольца: молодые избранницы 60-летнего Кая Метова

После выступления 26-летний Мирон* повёл знакомую на съёмную квартиру, начал раздевать и спрашивать про точный возраст. После секса он отвернулся и уснул, а утром спровадил спутницу.

Точно такие же сообщения и намёки получала ещё одна 15-летняя школьница. Рэпер просил ее скинуть нюдсы, сам присылал порнографические видео, звал на концерты и предлагал продолжить «общение» в гримерке.

Читайте также:

Одна ушла, другая злоупотребляет спиртным, а третья всё ждёт обручального кольца: молодые избранницы 60-летнего Кая Метова

«Что-то напутали»: Жена Петросяна прокомментировала информацию о долгах за ЖКУ

Убийство матери, рождение за решеткой и многочисленные инсульты: трагичная жизнь Бориса Моисеева

*Внесен в реестр иноагентов Минюста РФ
#концерт
#возраст
#травмы
#музыкант
#отношения
#девушка
#школьница
#педофилия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хочется быть бабушкой»: Мама певца SHAMAN не общается с его единственной дочерью
04 марта 2025, 14:41

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Telegram @shaman_channel)

У певца SHAMAN (Ярослав Дронов) есть дочка Варя от первого брака. Он старается чаще видеться с малышкой и помогает ее маме деньгами, а вот бабушка девочки рассказала, что не может общаться с внучкой, но очень надеется на восстановление контакта.
Людмила Дронова рассказала, что не может общаться с внучкой, однако причин не раскрывает.

«Сейчас мы не общаемся. А раньше я всегда была рядом с Варей. Я для этого и приехала в Москву, чтобы находиться рядом. Потом не знаю, что там произошло. Но Варя приезжала ко мне», — призналась Дронова в интервью проекту «Почему так?».

Она отметила, что очень хорошо относится к бывшей невестке, которая одна воспитывала ее внучку, но уточнила, что Ярослав помогает деньгами, однако видит ребенка редко. Женщина с сожалением отметила, что время идет, и ей очень хочется быть настоящей бабушкой, пока внучка еще маленькая.

«Я не обижаюсь. Как говорит Ярослав, надо подождать — всему свое время», — рассказала Людмила.

Сам SHAMAN рассказывал, что является папой-праздником. Он приходит к дочери с подарками и хорошим настроением и вызывает у дочери только положительные эмоции. Сейчас артист редко видится с малышкой, так как у него много выступлений.

Читайте также:

Экстрасенс предсказала будущее отношений SHAMAN'а с Мизулиной

Букет жёлтых тюльпанов и нежные объятия: SHAMAN и Мизулина опубликовали милое домашнее фото

«Сомневаюсь, что князь Владимир носил нижнее белье»: SHAMAN заинтриговал зрителей этно-оперы, где играет главную роль
#женщина
#фото
#будущее
#интервью
#артист
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Одна ушла, другая злоупотребляет спиртным, а третья всё ждёт обручального кольца: молодые избранницы 60-летнего Кая Метова
04 марта 2025, 14:21

Кай Метов (Фото: ВКонтакте, @kaymetovgroup)

Спутницы певца Кая Метова всегда намного его моложе, а ещё ни одна из них так и не дождалась заветного предложения руки и сердца. О личной жизни музыканта читайте в материале «Радио 1».

Девушка из Батайска



Целый год Кай Метов прожил с Анной Севериновой, она была на 22 года моложе музыканта. В 2015-м году певец привёз девушку из Батайска. Влюблённые не скрывали семейной идиллии, но официального предложения девушка так и не дождалась. Свой уход от Метова Анна объясняла тем, что в Москве ей просто не хватает солнца. Музыкант же утверждал, что у бывшей избранницы был слишком крутой нрав, с которым он порой не справлялся. Он заявил, что все её требования было выполнить невозможно. Расставание прошло спокойно.


Внебрачная дочь от женщины, которая злоупотребляет алкоголем



Другая избранница Метова Ольга Поповская родила ему дочь Анастасию.

Кай Метов (Фото: ВКонтакте, @kaymetovgroup)

Сейчас 48-летняя Ольга, по её словам, работает на Николо-Архангельском кладбище. Женщину часто можно застать в состоянии алкогольного опьянения, об этом свидетельствуют и интервью, которые она давала в нетрезвом состоянии. Кай Метов не комментирует судьбу бывшей возлюбленной, молчит и их общая дочь Анастасия.


Нынешняя избранница



Последние семь лет Кай Метов живёт с моделью и певицей Анастасией Рожковой, которая моложе его на 27 лет. Девушку не смущает разница в возрасте. Хотя певец планировал общих детей, предложение руки и сердца своей избраннице он так и не сделал. Анастасия Рожкова нисколько не сомневается, что возлюбленный от неё никуда не денется.


Всё-таки был женат?


Кай Метов (Фото: ВКонтакте, @kaymetovgroup)


Ходят слухи, что Метов был женат: его законной супругой стала кассир по имени Наталья, которая была его моложе всего на 5 лет. В этом союзе родилась дочь Кристина. Через 5 лет они развелись. Музыкант рассказывал, что разочаровался в семейной жизни. Возможно, из-за первого неудачного опыта Метов больше не хочет связывать себя узами брака.


Читайте также:

Роман с Жанной Фриске, алкогольная зависимость и карьера модели: жизненный путь Кирилла Андреева из «Иванушек»

Рэпера Оксимирона* обвинили в растлении несовершеннолетних — подробности

«Немножечко дружим»: Киновед раскрыл, как приглашение Юры Борисова на «Оскар-2025» связано с Трампом

*Внесен в реестр иноагентов Минюста РФ
#певец
#вконтакте
#женщины
#музыкант
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Что-то напутали»: Жена Петросяна прокомментировала информацию о долгах за ЖКУ
Татьяна Брухунова опровергла информацию о долгах за ЖКУ
04 марта 2025, 14:15

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла информацию о том, что не платит за ЖКУ. Ее слова приводит 360.ru.
Ранее Shot писал, что Брухунова задолжала за услуги ЖКХ более 300 тысяч рублей.
«Это просто неправда. Думаю, что-то напутали либо хотели создать новость там, где ее нет», — заявила Брухунова.

Известно, что на супругу Петросяна оформлено две квартиры — одна на Лесной улице в Тверском районе, вторая — в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках, за нее якобы и не платила Брухунова.

Тем временем ​жена известного артиста отдыхала на Байкале в комбинезоне, купленном на барахолке. По ее словам, точно такой же носила принцесса Диана.

Читайте также:

«Распущенность Натали демонстрируется с перебором»: жену Петросяна шокировал фильм о Пушкине с Юрой Борисовым

Брухунова рассказала, как «втерлась в доверие» к Петросяну

Молодая жена Петросяна рассказала, что ее цепляет в комментариях подписчиков: «Сгнившая конфетка»
#жкх
#квартиры
#фильм
#услуги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Убийство матери, рождение за решеткой и многочисленные инсульты: трагичная жизнь Бориса Моисеева
04 марта 2025, 14:02

Борис Моисеев (фото: РИА Новости / Руслан Кривобок)

В 2022 году из жизни ушел знаменитый танцовщик и певец Борис Моисеев. Из-за перенесенных инсультов он практически не появлялся на публике, но поклонники продолжали надеяться на его возвращение. Однако финал его жизни оказался печальным — артист скончался в одиночестве.
При жизни Моисеев делился многочисленными историями о своем непростом прошлом. Кто-то верил в его рассказы, кто-то считал, что он сознательно драматизировал события ради образа эпатажной личности. 4 марта артист мог отпраздновать свой день рождения. О том, как он жил, расскажет «Радио 1».

Родился за решеткой


Борис Моисеев появился на свет 4 марта 1954 года в женской исправительной колонии в Могилеве. Его мать, Геня Моисеева, родила третьего сына в неволе. По словам артиста, она отбывала срок по политической статье.

О своем отце Борис так ничего и не узнал. Однако в детстве он однажды обнаружил под дверью квартиры сверток с копченой скумбрией — настоящей роскошью по тем временам. По словам матери, это принес отец Бориса.

«В тюрьму она попала в 1953 году после того, как на каком-то партийном собрании завода резко ответила лидеру местной ячейки. И тайну моего отцовства она унесла с собой. Она никому не сказала, кто мой отец, ни родственникам, ни мне, сколько я ни спрашивал ее об этом. Она знала, что делала, и никогда не жалела об этом», — рассказал Моисеев в беседе с aif.ru.

«Ни сна, ни денег»: внук Аллы Пугачевой раскрыл правду о своей жизни в США и признался в страшной болезни
«Ни сна, ни денег»: внук Аллы Пугачевой раскрыл правду о своей жизни в США и признался в страшной болезни

Детство, полное трудностей


Физически крепким мальчиком Боря не был, часто становился объектом насмешек. Один из самых ярких случаев произошел в пионерском лагере: он не смог сдержать смех во время линейки, рассмешил остальных и сорвал мероприятие.

«Директор лагеря избил меня скакалкой. И даже не веревками, а ручками от скакалки. Мать приехала в лагерь разбираться. Я думал, она его убьет», — поделился Моисеев.

Несмотря на все тяготы, Борис вспоминал мать как доброго и светлого человека. Она всегда старалась наставлять сыновей на правильный путь, внушая им добро и терпение.

Начало карьеры


С самого детства Моисеев мечтал о танцах. Когда он вырос, то поступил в Минское хореографическое училище и окончил его по специальности классического танцовщика. Затем переехал в Прибалтику, где работал в музыкальном театре.

Популярность к нему пришла в конце 1970-х, когда он стал участником трио «Экспрессия». Коллектив быстро заметила Алла Пугачева и предложила сотрудничество.

Позже участники группы решили попробовать себя за границей. Моисееву даже удалось стать хореографом и режиссером-постановщиком в муниципальном театре Нового Орлеана.

Борис Моисеев (фото: РИА Новости / Михаил Фомичев)

Убийца остался на свободе


Во время пребывания Бориса в Америке его мать скончалась. Женщина долго болела диабетом, перенесла несколько операций. За ней ухаживала помощница.

«В одну из ночей глухонемой инвалид-сосед, пьяный в стельку, не дошел до своего пятого этажа, остановился на нашем четвертом, зашел в незапертую дверь и убил маму своим костылем. У него был какой-то конфликт с женой. Он перепутал этаж, квартиру, дверь. Убийца даже в тюрьму не сел. Что судить глухонемого, да еще инвалида?» — рассказал Борис.

После возвращения в Россию Моисеев не только продолжил танцевать, но и попробовал себя в качестве певца. С каждым годом он все больше шокировал публику своими образами и поведением.

Променял жену на молодую модель, похоронил дочь и судился за алименты: как живет автор «Я люблю вас, девочки» Рома Жуков
Променял жену на молодую модель, похоронил дочь и судился за алименты: как живет автор «Я люблю вас, девочки» Рома Жуков

Загадочный сын и борьба с болезнью


Однажды Борис намекнул, что у него есть внебрачный сын, но подробностей не раскрыл.

В 2010 году появились слухи о его возможной свадьбе с американкой Адель Тодд. Однако в тот же период у артиста случился инсульт, который навсегда изменил его жизнь. После него последовал как минимум еще один. Моисеев частично потерял способность говорить, у него отказала левая рука. Со временем он все реже появлялся на публике, постепенно превращаясь в затворника.

Его быт помогали вести домработница и концертный директор Сергей Горох, так как близких отношений с братьями у Бориса, судя по всему, не сложилось.

Семейные разногласия


Один из братьев, Маркс Толкач, утверждал, что Борис преувеличивал драматизм своей биографии. В интервью «Комсомольской правде» он заявил:

«У всех троих братьев один отец — Михаил Харитонович Толкач. Он был хорошим человеком, но война разлучила наших родителей. Несмотря на расставание, появился на свет Боря. Отец иногда к нам приезжал», заявил он в интервью «Комсомольской правде».

Читайте также:

Онкология, неудачный брак и тайный избранник: куда пропала звезда «Папиных дочек» Мария Сёмкина

Вино за 25 000 долларов, муж-бизнесмен и связь с Киркоровым: шокирующие факты о Маше Распутиной, которые не афишируют

Развод с красавицей-женой ради француженки с необычной внешностью и скандал с худруком театра: личная драма Игоря Костолевского
#артист
#певец
#звёзды
#карьера
#мать
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате