SHAMAN вручил Мизулиной в ее день рождения 1 сентября необычный подарок — видео

SHAMAN подарил Мизулиной партию в ее день рождения 1 сентября
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) подарил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной партию «Мы» по случаю ее дня рождения 1 сентября.
Ролик с торжественным вручением презента исполнитель хита «Встанем» опубликовал в Telegram-канале. На кадрах мужчина идет со своей возлюбленной по лесу, интригуя девушку. Некоторое время спустя пара подходит к перевязанному бантом цвета российского флага сюрпризу.
Певец подчеркнул, что Мизулину сложно удивить чем-либо, однако выразил уверенность, что у него это получится. В какой-то момент звезда эстрады интересуется у виновницы торжества, есть ли у нее версии по поводу подарка.
«Не знаю, тебя не угадать», — говорит Мизулина.
По команде Шамана, огромная коробка открылась, и взору влюбленных предстала огромная черная буква «М». Молодой человек отметил, что такого подарка никто и никогда не дарил Екатерине.
«Наша с тобой партия будет называться — Мы», — заключил Шаман.