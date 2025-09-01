SHAMAN вручил Мизулиной в ее день рождения 1 сентября необычный подарок — видео

01 сентября 2025, 19:08

SHAMAN подарил Мизулиной партию в ее день рождения 1 сентября

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram/@shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) подарил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной партию «Мы» по случаю ее дня рождения 1 сентября.





Ролик с торжественным вручением презента исполнитель хита «Встанем» опубликовал в Telegram-канале. На кадрах мужчина идет со своей возлюбленной по лесу, интригуя девушку. Некоторое время спустя пара подходит к перевязанному бантом цвета российского флага сюрпризу.

Певец подчеркнул, что Мизулину сложно удивить чем-либо, однако выразил уверенность, что у него это получится. В какой-то момент звезда эстрады интересуется у виновницы торжества, есть ли у нее версии по поводу подарка.





«Не знаю, тебя не угадать», — говорит Мизулина.

«Наша с тобой партия будет называться — Мы», — заключил Шаман.