Катя IOWA взорвала сеть откровенным нарядом в День защиты детей

Катя IOWA вышла на сцену в «шокирующем» костюме на детском празднике
Istock/Grosescu Alberto Mihai

Выступление солистки группы IOWA, Екатерины Иванчиковой (Кати IOWA), на концерте в Великом Новгороде в День защиты детей вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Причиной стал откровенный наряд певицы, который вызвал споры среди пользователей.



Катя IOWA появилась на сцене в облегающем комбинезоне с полосами черных и телесных цветов, поверх которого было надето прозрачное платье с объемными элементами. Многие пользователи сети сочли наряд слишком откровенным для детского мероприятия.

В комментариях разгорелась дискуссия о допустимости подобного образа на детском празднике. Некоторые увидели в наряде певицы сходство с мужскими гениталиями, другие же сочли критику необоснованной, отметив, что каждый видит то, что хочет видеть.





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