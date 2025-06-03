Катя IOWA взорвала сеть откровенным нарядом в День защиты детей

03 июня 2025, 14:58

Катя IOWA вышла на сцену в «шокирующем» костюме на детском празднике

Istock/Grosescu Alberto Mihai

Выступление солистки группы IOWA, Екатерины Иванчиковой (Кати IOWA), на концерте в Великом Новгороде в День защиты детей вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Причиной стал откровенный наряд певицы, который вызвал споры среди пользователей.