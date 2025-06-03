«Оскорбила всех азиатов!»: Mia Boyka столкнулась с хейтом в сети после скандала с квадроберами

03 июня 2025, 14:04

Mia Boyka обвинили в сети в оскорблении азиатов

Мария Бойко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юзеры обвинили певицу Mia Boyka (Мария Бойко) в оскорблении азиатов. В частности, ее хотят «отменить» в TikTok. Скандал связан с видео годовалой давности, где она иронично изобразила азиатскую внешность.





Когда запись распространилась в интернете, пользователи разозлились на исполнительницу хита «Пикачу», потребовав от нее публичных извинений.



