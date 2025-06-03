«Оскорбила всех азиатов!»: Mia Boyka столкнулась с хейтом в сети после скандала с квадроберами
Mia Boyka обвинили в сети в оскорблении азиатов
Юзеры обвинили певицу Mia Boyka (Мария Бойко) в оскорблении азиатов. В частности, ее хотят «отменить» в TikTok. Скандал связан с видео годовалой давности, где она иронично изобразила азиатскую внешность.
Когда запись распространилась в интернете, пользователи разозлились на исполнительницу хита «Пикачу», потребовав от нее публичных извинений.
«Она оскорбила своим жестом всех азиатов!» — возмутились юзеры.Перед этим Мария стала участницей скандала, высмеяв девочку-квадробера. После этого вокалистка налаживала карьеру восемь месяцев, все ее концерты тогда отменили. За это время девушка, по ее словам, выступила только на пяти платных шоу. Работать с Марией на тот момент отказались в том числе и рекламодатели.