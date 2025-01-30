Катя Кабак о разводе: «Тимур Родригез не был причиной разрыва»

Катя Кабак и Тимур Родригез (Фото: соцсети)
Актриса Катя Кабак поделилась подробностями о своем разводе и новой любви с Тимуром Родригезом. В интервью она рассказала, что решение о расставании с бывшим супругом, бизнесменом Андреем Барби, не было спонтанным и стало результатом долгих размышлений. Об этом пишет «StarHit».
«Мой брак продлился семь лет. Впервые о разводе мы заговорили два года назад. В любых отношениях наступает момент, когда мнения и желания начинают расходиться. Важно понимать, с чем ты готов мириться, а с чем нет», — призналась актриса.
Кабак подчеркнула, что предпринимала множество попыток сохранить брак, однако не увидела ответных шагов со стороны партнера. Несмотря на слухи о том, что развод произошел из-за ее отношений с Тимуром Родригезом, актриса опровергла эти утверждения.
«Тимур не был причиной развода. Я не ушла к нему, как неправомерно писали многие СМИ. Наши отношения долгое время оставались дружескими», — отметила Кабак.
В прошлом году Катя сделала шаги к переменам в своей жизни: она переехала и нашла новую любовь в лице шоумена Тимура Родригеза. Тем не менее, актриса подчеркивает, что ее решение о разводе было обдуманным и не связано с новыми отношениями.
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