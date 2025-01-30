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Катя Кабак о разводе: «Тимур Родригез не был причиной разрыва»

Катя Кабак заявила, что Тимур Родригез не был причиной её развода
Катя Кабак и Тимур Родригез (Фото: соцсети)

Катя Кабак и Тимур Родригез (Фото: соцсети)

Актриса Катя Кабак поделилась подробностями о своем разводе и новой любви с Тимуром Родригезом. В интервью она рассказала, что решение о расставании с бывшим супругом, бизнесменом Андреем Барби, не было спонтанным и стало результатом долгих размышлений. Об этом пишет «‎StarHit».
«Мой брак продлился семь лет. Впервые о разводе мы заговорили два года назад. В любых отношениях наступает момент, когда мнения и желания начинают расходиться. Важно понимать, с чем ты готов мириться, а с чем нет», — призналась актриса.

Кабак подчеркнула, что предпринимала множество попыток сохранить брак, однако не увидела ответных шагов со стороны партнера. Несмотря на слухи о том, что развод произошел из-за ее отношений с Тимуром Родригезом, актриса опровергла эти утверждения.



«Тимур не был причиной развода. Я не ушла к нему, как неправомерно писали многие СМИ. Наши отношения долгое время оставались дружескими», — отметила Кабак.

В прошлом году Катя сделала шаги к переменам в своей жизни: она переехала и нашла новую любовь в лице шоумена Тимура Родригеза. Тем не менее, актриса подчеркивает, что ее решение о разводе было обдуманным и не связано с новыми отношениями.

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#брак
#актриса
#отношения
Седокова сталкивается с неудачами на первом концерте после смерти Яниса Тиммы
SHOT: зрители не хотят идти на первый концерт Седоковой после смерти Тиммы
30 января 2025, 10:19

Фото: iStock/Media Whalestock

Анна Седокова, экс-солистка группы «Виа Гра», готовится к своему первому концерту после трагической смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, который состоится в День святого Валентина, 14 февраля, в Алма-Ате. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Отмечается, что за две недели до мероприятия не было продано ни одного билета, все столики остаются свободными.

Концерт, который продлится 45 минут, вызывает удивление у организаторов, так как стоимость брони стола составляет 150 тысяч тенге (примерно 28 тысяч рублей), включая депозит за еду и напитки. Многие потенциальные зрители объясняют своё нежелание посещать выступление тем, что предпочитают провести романтический вечер в более «здоровой» атмосфере, вдали от трагических событий.

Общественность также выражает недовольство, что Седокова продолжает свою концертную деятельность всего через два месяца после смерти Тиммы. Знакомые покойного пытаются сорвать мероприятие. Ситуация вокруг предстоящего выступления певицы остается напряженной, и многие задаются вопросом, состоится ли концерт в запланированное время.

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#концерт
#зрители
#мероприятия
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«Меня опять атакуют»: Сысоева пожаловалась на преследования из-за Седоковой
Надежда Сысоева пожаловалась на преследования из-за Седоковой
30 января 2025, 09:41

Надежда Сысоева (Фото: соцсети)

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева пожаловалась на то, что оказалась в центре внимания из-за коллеги по реалити-шоу Анны Седоковой. Об этом она написала в социальных сетях.
Сысоева вновь стала участницей реалити «Выжить в Самарканде». Она, как и Седокова, завоевала титул одной из самых обсуждаемых героинь предыдущего сезона, однако возвращению Надежды на экраны оказались рады далеко не все.

В результате соцсети Сысоевой оказались под атакой ботов, которых наслали недоброжелатели. Причиной этого стали непростые отношения артистки с певицей Анной Седоковой. Еще на съемках «Выжить в Дубае» звезды регулярно ссорились.

Примечательно, что экс-участница группы «ВИА ГРА» сначала даже отказалась от участия в «Выжить в Самарканде», когда узнала, что в шоу будет и Надежда Сысоева.

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#соцсети
#пост
#звёзды
#шоу
#отношения
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«Пустоцветы»: Критик Соседов жестко раскритиковал Валю Карнавал и Клаву Коку
Критик Соседов раскритиковал молодых артистов РФ за недостаток образования
30 января 2025, 09:37

Фото: iStock/stockbusters

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью выразил свое недовольство по поводу уровня образования и культуры современных российских исполнителей. Об этом пишет «Газета.Ru».
По его мнению, молодым артистам не хватает необходимых знаний и воспитания, что отражается на их творчестве.

Соседов отметил, что артисты старой школы получали музыкальное образование и постоянно работали над своим мастерством. В отличие от них, современные исполнители, такие как Клава Кока и Валя Карнавал, по мнению критика, представляют собой «пустоцветы», которые не имеют глубоких корней и устойчивой основы для своего творчества.

«Все это пустое, оно ни на чем не зиждется, не имеет ни корней, ни почвы, как тот самый карточный домик на песке. Ветерок подует – и все закончится», — заявил Соседов, подчеркивая свою критику в адрес молодых исполнителей.

Однако он также отметил, что среди молодежи есть талантливые артисты, с которыми необходимо работать и направлять их развитие.

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#развитие
#артист
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Юлия Ефременкова рассказала о травмоопасном инциденте в душе
30 января 2025, 09:16

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

37-летняя телезвезда и блогер Юлия Ефременкова, известная по реалити-шоу «Дом-2», поделилась неприятной ситуацией, произошедшей с ней после спортивной тренировки. В видео, записанном из автомобиля, Юлия рассказала о том, как забыла надеть резиновые тапочки в душевой и поскользнулась, что могло привести к серьезным травмам.
«Я приехала на персональную тренировку, пошла на растяжку. Так хорошо мы потянулись, я счастливая-довольная, погода хорошая, думала погулять с детьми. Зашла в душевую кабину мыться и просто на ровном месте... Я забыла резиновые тапочки. Мне нужно было сделать несколько шагов до своей обуви. Я поскользнулась и упала, ударилась головой и копчиком», — рассказала Ефременкова.

После падения женщины, находившиеся в сауне неподалеку, поспешили на помощь и предложили вызвать скорую. Юлия отметила, что почувствовала головную боль и легкое недомогание, но решила не обращаться в травмпункт.

Кроме того, Ефременкова ответила на вопросы подписчиков о своих отношениях с отцом своих детей, Мондезиром Свет-Амуром. Она пояснила, почему передумала требовать алименты.

«Я поняла, что не хочу создавать проблемы отцу своих детей. Думаю, у него нет денег и возможности помогать детям ежемесячно. Если я подам в суд, у него начнутся проблемы, а мне это надо? Мне это не надо! Я не хочу на это тратить свои силы», — заявила Юлия.

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Дочь Мадонны Лурдес Леон привлекла внимание на Парижской неделе моды откровенным нарядом
Дочь Мадонны привлекла внимание на Парижской неделе моды откровенным нарядом
30 января 2025, 08:40

Фото: iStock/alzay

На парижской Неделе моды, где собираются звезды со всего мира, 28-летняя Лурдес Леон, дочь легендарной поп-исполнительницы Мадонны, привлекла к себе всеобщее внимание своим смелым образом. Об этом пишет «‎StarHit».
В этом году мероприятие собрало множество знаменитостей, среди которых российские модели и актрисы Алеся Кафельникова, Наталья Водянова, Вера Брежнева и Ирина Шейк, а также международные звезды, такие как Аня Тейлор-Джой, Кендалл Дженнер и Памела Андерсон.

Во время показа бренда Saint Laurent Лурдес продемонстрировала откровенный черный облегающий костюм с кружевным орнаментом, который подчеркивал её фигуру. В отличие от большинства гостей, она решила отказаться от бюстгальтера, что вызвало разнообразные реакции публики. Несмотря на прохладную погоду, Лурдес добавила к своему наряду кожаный плащ, который придавал образу завершенность. Завершили лук золотые украшения — браслеты, серьги и подвеска.

Интересно, что стилист Лурдес ранее работал с Бьянкой Цензори, известной своей любовью к экстравагантным нарядам. Похоже, Лурдес решила перещеголять её, выбрав ещё более откровенный образ.

Лурдес Леон — старшая дочь Мадонны и фитнес-тренера Карлоса Леона. Певица родила её в 38 лет, но вскоре после этого рассталась с отцом дочери из-за его измен. С тех пор Карлос не принимал активного участия в жизни Лурдес.

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#украшения
#фитнес
#певица
#спектакль
#танцы
#звёзды
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Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма»: причины и подробности
Режиссер Федор Бондарчук оставил должность главы «Ленфильм» из-за загруженности
30 января 2025, 06:57

Фото: iStock/Remains

Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». Режиссер и продюсер занимал эту должность с 2012 года, но в декабре 2024 года решил уйти из-за высокой загруженности в других проектах. Об этом сообщила РБК представитель Бондарчука Мария Далакян.
Основной причиной для ухода стало увеличение занятости Бондарчука в основанной им студии Art Pictures Studio, а также в должности генерального продюсера «НМГ Студии». Министр культуры РФ Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу Бондарчука об освобождении от должности.

Несмотря на уход, на официальном сайте «Ленфильма» по состоянию на 29 января Бондарчук все еще значился главой совета директоров.

За последние четыре года «Ленфильм» выпустил более 25 фильмов, организовал более 10 выставок и открыл смотровую площадку. Также совместно с Минкультуры был запущен проект «Ленфильм-дебют» для поддержки начинающих режиссеров.

«А как вы считаете, шрамы портят, уродуют человека?»: Талантливый визажист Гоар Аветисян показала подписчикам испорченное пластикой тело
«А как вы считаете, шрамы портят, уродуют человека?»: Талантливый визажист Гоар Аветисян показала подписчикам испорченное пластикой тело
Однако на данный момент у киностудии есть серьезные проблемы. В январе 2025 года компания «Радмир» подала иск о банкротстве «Ленфильма», хотя пока заявление оставлено без движения. Кроме того, на сайте Федеральной службы судебных приставов указана непогашенная задолженность «Ленфильма» на сумму более 100 миллионов рублей.

Ранее «Радио 1» передавало, что Рита Дакота поделилась с поклонниками радостными новостями: она и её супруг Фёдор Белогай задумались о совместном ребёнке. Певица рассказала, как идёт подготовка к этому важному шагу, а также поделилась личными переживаниями и семейными моментами.

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Рита Дакота готовится стать мамой во второй раз: «Немного переживаю, но мы с Фёдором созрели для этого»
Рита Дакота планируется завести ребенка с Федором Белогаем, став мамой во второй раз
30 января 2025, 05:41

Фёдор Белогай и Рита Дакота (Фото: соцсети)

Рита Дакота поделилась с поклонниками радостными новостями: она и её супруг Фёдор Белогай задумались о совместном ребёнке. Певица рассказала, как идёт подготовка к этому важному шагу, а также поделилась личными переживаниями и семейными моментами. Об этом сообщает «СтарХит».
«В семье — идиллия. Последнюю неделю вообще спим только вместе. Завтра Мию ведем первый раз в школу местную, волнуемся. Начинаем потиху планировать еще одного ребенка. Но я все еще немного переживаю», — призналась Рита.
Она даже обратилась к врачу, которая вела её первую беременность, с вопросом о том, как лучше «подготовиться».

Супруг Дакоты Фёдор тоже не остался в стороне от внимания публики. Он как-то рассказывал о том, что оставил свою успешную карьеру ради Риты и переехал к ней, несмотря на осуждение окружающих.

Фёдор Белогай, Рита Дакота и дочка Мия (Фото: соцсети)

«Я оказался без работы, в чужом доме, с чужим ребёнком… Все считали меня альфонсом», — вспоминал он об осуждении окружающих.
Семья Риты не горела желанием позволять ему участвовать в воспитании дочки Мии — ведь он был не родным отцом. Но это не оттолкнуло его от отношений, напротив, родилось желание доказать, что этот союз не является ошибкой. ​

Но теперь пара счастлива и полна планов на будущее. В ​соцсетях Фёдор отмечает, что раньше был убежденным «чайлдфри», однако теперь ​безумно любит приемную дочку и поддерживает Риту в желании ​завести второго ребенка.

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#подготовка
#певица
#будущее
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«А как вы считаете, шрамы портят, уродуют человека?»: Талантливый визажист Гоар Аветисян показала подписчикам испорченное пластикой тело
Блогерша Гоар Аветисян выложила в фото с рубцами от неудачной пластической операции
30 января 2025, 02:41

Гоар Аветисян (Фото: соцсети)

Любимая многими визажистка и бьюти-блогер Гоар Аветисян открыла душу своим поклонникам. В откровенном посте она показала на фото свои шрамы, оставшиеся после сложного периода восстановления от неудачных пластических операций.
«Мои шрамы, растяжки по всему телу (живот, руки, ноги грудь), целлюлит, который остался позади — и слава Богу… Все это — часть нас, это нужно просто принять и благодарить. За каждый новый день — благодарить. А как вы считаете, шрамы портят, уродуют человека?», — спросила своих поклонников Аветисян.
2023 год стал для Гоар настоящим испытанием. В Сети с волнением следили за её нелёгким восстановлением после липосакции. Та позволила Аветисян похудеть на 40 килограммов. Затем девушка решилась на пластику груди — операцию провел Тимур Хайдаров, который в то время ещё не был широко известен.

К сожалению, последствия оказались тяжёлыми — глубокие раны заживали медленно и оставили заметные шрамы. Девушке было тяжело смотреть на такое «уродство».

Гоар Аветисян (Фото: соцсети)

Однако Гоар всегда умела справляться с трудностями. Со временем она превратила свою боль в силу и начала делиться вдохновляющим контентом о принятии себя со своими подписчиками.

Недавно она опубликовала серию фотографий с отдыха на Мальдивских островах, на которых позирует в ярко-жёлтом бикини. Особое внимание привлёк последний снимок — Гоар смело показала свои шрамы на теле, включая следы на груди и бедрах.

Гоар Аветисян (Фото: соцсети)

Её честность вызвала бурю эмоций у поклонников: одни восхищались смелостью девушки, другие критиковали хирурга или саму Гоар за то, что она решилась показать такие кадры.

«А потом вы говорите, что Хайдаров лучший хирург? А был бы более опытный врач, сделал бы свою работу в 1000 раз лучше», — возмутился один из комментаторов.
Некоторые предложили визажистке удалить шрамы лазером, но та пояснила, что пыталась. Однако все бестолку — слишком глубокие рубцы.

«Честно, физическая боль — это ничто по сравнению с эмоциональной», — добавила девушка.
Гоар Аветисян (Фото: соцсети)

Аветисян подчеркнула, что ей тяжело показать свое тело без прикрас, однако не хотелось обманывать своих читателей. В частности — девушек. Известное дело, что благодаря фильтрам и различным программам на фотографиях легко сделать из себя красотку без изъяна, но именно поэтому важно представать в истинном облике и делиться тяжелым опытом.

Если ее фотографии придадут уверенности в себе другим женщинам, то, Гоар считает, она показала шрамы не зря.

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Жених Леди Гаги рассказал об отношениях с певицей: «Находим нормальное там, где это возможно»
29 января 2025, 22:23

Леди Гага (Фото: соцсети)

Певица Леди Гага и предприниматель Майкл Полански находятся в отношениях еще с 2019 года. В прошлом году люди начали судачить о помолвке пары. Позднее артистка ненароком подтвердила слухи во время беседы с премьер-министром Франции на Олимпиаде в Париже.
После этого разговоры о паре ненадолго приутихли, но недавно Майкл впервые за долгое время побеседовал с журналистами и рассказал о романе с певицей.

В разговоре с Elle Полански мило называл Леди Гагу ее настоящим именем — Стефани. Он поделился, что их отношения мало чем отличаются от обычных. Однако им обоим пришлось осознать, что никакой из-за фанатов и папарацци у них не будет.

«Стефани смирилась с этим и проявила ко мне терпение. Мы находим нормальное там, где это возможно», — отметил Майкл.

Жених Леди Гаги подчеркнул, что ему сильно повезло находиться рядом с таким творческим человеком. Он приходит в восторг от того, как артистка создает свои песни. Майкл добавил, что возлюбленная даже привлекла его при работе над последним альбомом.

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#отношения
#певица
#артист
#сша
#свадьба
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