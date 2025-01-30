Юлия Ефременкова рассказала о травмоопасном инциденте в душе

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37-летняя телезвезда и блогер Юлия Ефременкова, известная по реалити-шоу «Дом-2», поделилась неприятной ситуацией, произошедшей с ней после спортивной тренировки. В видео, записанном из автомобиля, Юлия рассказала о том, как забыла надеть резиновые тапочки в душевой и поскользнулась, что могло привести к серьезным травмам.
«Я приехала на персональную тренировку, пошла на растяжку. Так хорошо мы потянулись, я счастливая-довольная, погода хорошая, думала погулять с детьми. Зашла в душевую кабину мыться и просто на ровном месте... Я забыла резиновые тапочки. Мне нужно было сделать несколько шагов до своей обуви. Я поскользнулась и упала, ударилась головой и копчиком», — рассказала Ефременкова.
После падения женщины, находившиеся в сауне неподалеку, поспешили на помощь и предложили вызвать скорую. Юлия отметила, что почувствовала головную боль и легкое недомогание, но решила не обращаться в травмпункт.
Кроме того, Ефременкова ответила на вопросы подписчиков о своих отношениях с отцом своих детей, Мондезиром Свет-Амуром. Она пояснила, почему передумала требовать алименты.
«Я поняла, что не хочу создавать проблемы отцу своих детей. Думаю, у него нет денег и возможности помогать детям ежемесячно. Если я подам в суд, у него начнутся проблемы, а мне это надо? Мне это не надо! Я не хочу на это тратить свои силы», — заявила Юлия.
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