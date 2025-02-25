Катя Кабак рассказала о своих отношениях с Тимуром Родригезом и реакции дочери на развод

Катя Кабак (Фото: ВКонтакте @katekabak)
Актриса Катя Кабак, которая более года встречается с певцом и телеведущим Тимуром Родригезом, поделилась подробностями о зарождении их чувств и опровергла слухи о том, что она бросила мужа ради нового возлюбленного. Об этом пишет «StarHit».
В недавнем интервью Кабак отметила, что их знакомство длится уже 15 лет, и на протяжении этого времени они всегда поддерживали дружеские отношения.
Всё изменилось, когда в позапрошлом году Катя решила позвонить Тимуру, чтобы поздравить его с днем рождения. В ходе разговора они договорились встретиться и обсудить изменения в своих жизнях. На момент их встречи Тимур уже расстался с женой, а Катя находилась в процессе завершения своих отношений.
Кабак также рассказала о реакции своей дочери Кристины на развод родителей. По словам актрисы, они с бывшим мужем подготовились к разговору с дочкой и объяснили ей, что ничего в её жизни не изменится. По словам звезды, девочка не расстроилась. Кристине в марте исполнится шесть лет, она купается в любви как мамы, так и папы. Актриса отметила, что у дочери замечательные отношения с Тимуром.
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«Нам всегда было легко общаться, мы хорошо понимали друг друга. Тимур был женат, я была в отношениях, потом вышла замуж. Мы поздравляли друг друга с праздниками, он был желанным гостем на моих днях рождения», — рассказала актриса.
Всё изменилось, когда в позапрошлом году Катя решила позвонить Тимуру, чтобы поздравить его с днем рождения. В ходе разговора они договорились встретиться и обсудить изменения в своих жизнях. На момент их встречи Тимур уже расстался с женой, а Катя находилась в процессе завершения своих отношений.
«В моем случае Тимур не был причиной развода. Я никогда не делала такого заявления», — подчеркнула она.
Кабак также рассказала о реакции своей дочери Кристины на развод родителей. По словам актрисы, они с бывшим мужем подготовились к разговору с дочкой и объяснили ей, что ничего в её жизни не изменится. По словам звезды, девочка не расстроилась. Кристине в марте исполнится шесть лет, она купается в любви как мамы, так и папы. Актриса отметила, что у дочери замечательные отношения с Тимуром.
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Дарья Осипова