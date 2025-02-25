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Катя Кабак рассказала о своих отношениях с Тимуром Родригезом и реакции дочери на развод

Кабак о том, как 5-летняя дочь узнала о разводе родителей и приняла Родригеза
Катя Кабак (Фото: ВКонтакте @katekabak)

Катя Кабак (Фото: ВКонтакте @katekabak)

Актриса Катя Кабак, которая более года встречается с певцом и телеведущим Тимуром Родригезом, поделилась подробностями о зарождении их чувств и опровергла слухи о том, что она бросила мужа ради нового возлюбленного. Об этом пишет «‎StarHit».
В недавнем интервью Кабак отметила, что их знакомство длится уже 15 лет, и на протяжении этого времени они всегда поддерживали дружеские отношения.

«Нам всегда было легко общаться, мы хорошо понимали друг друга. Тимур был женат, я была в отношениях, потом вышла замуж. Мы поздравляли друг друга с праздниками, он был желанным гостем на моих днях рождения», — рассказала актриса.

Всё изменилось, когда в позапрошлом году Катя решила позвонить Тимуру, чтобы поздравить его с днем рождения. В ходе разговора они договорились встретиться и обсудить изменения в своих жизнях. На момент их встречи Тимур уже расстался с женой, а Катя находилась в процессе завершения своих отношений.

«В моем случае Тимур не был причиной развода. Я никогда не делала такого заявления», — подчеркнула она.

Кабак также рассказала о реакции своей дочери Кристины на развод родителей. По словам актрисы, они с бывшим мужем подготовились к разговору с дочкой и объяснили ей, что ничего в её жизни не изменится. По словам звезды, девочка не расстроилась. Кристине в марте исполнится шесть лет, она купается в любви как мамы, так и папы. Актриса отметила, что у дочери замечательные отношения с Тимуром.

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«Поднималась с самого дна»: Алсу рассказала о тяжёлых последствиях разрыва с Яном Абрамовым
Алсу поделилась переживаниями после развода с Яном Абрамовым
25 февраля 2025, 09:14

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)

Алсу не скрывает, что очень тяжело переживала разрыв и расставание с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. Сейчас 41-летняя артистка радуется жизни, много выступает и снимается, но ей пришлось обратиться к специалистам, чтобы прийти в себя после развода.
Певица находилась в крайне подавленном состоянии после того, как разрушилась семья, которую на протяжении многих лет все считали идеальной. Алсу говорит, что не относится к людям, которые во всём, что с ними происходит негативного, склонны винить только окружающих, передаёт издание Psychologies. Она не снимает с себя ответственности за то, что случилось с их с Яном браком и признаёт, что во-многом вела себя неправильно. И осознание этого, постоянное самокопание опустило артистку «на дно».

«Я потеряла свой внутренний свет, о котором мне всю жизнь говорили близкие и даже поклонники, я стала тенью себя. Просыпалась в полной апатии, не хотела ничего делать — ни работать, ни петь, ни с детьми время проводить. Весь последний год я выходила из этого ужасного эмоционального состояния, поднималась с самого дна», — говорит Алсу.

В конце концов она пошла к психологу. Только после неоднократных бесед со специалистом певица начала, по её словам, вспоминать, что ей есть за что себя ценить и уважать. Сейчас Алсу наслаждается жизнью, старается ценить каждый её момент и считает, что сеансы у психолога помогли ей избавиться от эмоциональной зависимости и давления.

«Благодаря терапии применяемые ко мне манипуляции перестали действовать. И меня уже не загнать в угол», — заключила Алсу.

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«Я дам сыну звездюлей»: Алексей Щербаков рассказал, как отреагирует, если увидит сына за просмотром «ЧБД»
25 февраля 2025, 04:44

Алексей Щербаков (Фото: Instagram*/shcherbakov_alexei)

Стендап комик Алексей Щербаков признался, что негативно отнесется, если застанет своего сына за просмотром передачи «Что было дальше?». Юморист не хочет, чтобы его дети видели шоу до наступления 18-летия.
Алексей является одним из самых узнаваемых российских стендаперов. Особая популярность к нему пришла после выхода юмористического шоу «Что было дальше?», где комики в жесткой форме подкалывают гостей, иногда переходя рамки дозволенного.

Как пишут Starhit, Щербаков признал, что формат передачи подойдет лишь определенной аудитории. Во время RUTUBE-шоу «Подкаст с Темой» он отметил, что не хочет, чтобы его дети видели «ЧБД» до наступления совершеннолетия, когда психика уже сформирована.

«Я не хотел бы, чтобы мой сын смотрел такую передачу как „ЧБД“. Неправильно это. Но у нас на то и висит ограничение 18 . Я ему дам звездюлей, если он посмотрит до восемнадцати лет, после — пусть смотрит, мне не будет стыдно. Зато он увидит, как батек угарает там», — рассуждает Щербаков.

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«Внучку тебе, мам!»: Юная избранница Лепса загадала рождение дочки в свой день рождения
25 февраля 2025, 02:06

Аврора Киба (Фото: Instagram*/avrorakiba)

Совсем недавно юная избранница Григория Лепса отпраздновала свое 19-летие. Публику шокировал роман артиста со столь молодой особой, но это не мешает паре уже говорить о скорой свадьбе, и даже загадывать появление потомства. Аврора Киба призналась, что хочет девочку.
Пара рассчитывает сыграть свадьбу уже этим летом. Как пишут Starhit, многие думали, что все это является лишь пиар ходом, но Лепс опроверг эти домысли:

«Когда свадьба? Рассчитываю, что летом. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», — рассказал Григорий в эфире канала ТНТ.

Аврора уже задумывается о рождении ребенка от певца. Во время празднования своего 19-летия девушка загадала весьма неожиданное желание:

«Внучку тебе, мам!», — сказала Киба перед тем как задуть свечи на праздничном торте.

В ответ на столь смелое желание мама заявила, что не готова пока стать бабушкой. При этом свою дочь она упрекнула в том, что та сошла с ума.

На данный момент Григорий Лепс и Аврора Киба активно готовятся к свадьбе. Девушка сама готовит себе дизайны для нарядов и уже объявила, что на свадьбе будет сразу в нескольких.

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«Даже не могу вспомнить»: стало известно, кто решил затмить Ольгу Бузову
Ольгу Бузову решила затмить певица Betsy
24 февраля 2025, 19:00

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Певица Betsy, она же Светлана Чертищева, хочет затмить собой звезду телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову. Исполнительница отметила, что даже не помнит композиций бывшей девушки Романа Третьякова.
«Честно, я не знаю, что поет Бузова. Я вроде слышала ее песни, но не помню, потому что она была популярна, наверное, в 2021-м. Сейчас я даже не могу вспомнить ее песни», — поделилась Betsy в беседе с News.ru.
Светлана Чертищева стала популярной после того, как ее песня «Сигма бой» «выстрелила» в мировом чарте Billboard. Композицию написал отец Чертищевой Михаил вместе с Серафимом Сидориным, известным как рок-исполнитель Мукка.

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Издевательства мужа, одиночество и всеобщая известность: судьба певицы Нани Брегвадзе
24 февраля 2025, 18:43

Нани Брегвадзе (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Известная исполнительница романсов Нани Брегвадзе обрела популярность как солистка легендарного грузинского ВИА «Орэра». В 1983 году она была удостоена звания Народной артистки СССР. Романс «Снегопад» стал визитной карточкой певицы.
О том, как сложилась жизнь советской и грузинской исполнительницы Нани Брегвадзе — в материале «Радио 1».

Биография


Нани Георгиевна Брегвадзе родилась 21 июля 1936 года в Тбилиси. В некоторых источниках годом рождения артистки указывается 1938-й. Сама Брегвадзе в одном из интервью отмечала, что когда-то действительно уменьшала для публики собственный возраст.

Она росла в творческой семье, где родственники умели петь и любили искусство. Ее бабушка и родная тетя были лучшими солистками хора. От отца, актера Георгия Брегвадзе, Нани унаследовала артистизм и умение держаться на сцене. От матери Ольги Микеладзе — аристократизм и достоинство, ведь женщина принадлежала к старинному и знатному княжескому роду.

В шесть лет девочка под аккомпанемент гитары пела услышанные от бабушки и тети романсы «Калитка» и «Не уезжай ты, мой голубчик». Нани исполняла их так проникновенно, что взрослые долго оставались под впечатлением. Уже в те годы было понятно, что девочка станет звездой эстрады.

Вскоре Брегвадзе отдали в музыкальную школу. И ее, и музыкальный техникум Нани Георгиевна окончила с отличием. А отправной точкой в карьере вокалистки стал VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоялся в Москве в 1956 году. Девушка исполнила романс «Потушила я свечу», за который ей вручили главную награду. Примечательно, что на этом конкурсе 21-летнюю Нани услышал Леонид Утесов.

Карьера


В 1957 году вместе с оркестром ГПИ Брегвадзе выступила в Москве на сцене театра Советской Армии. В 1963 году окончила Тбилисскую государственную консерваторию им. В. Сараджишвили по классу фортепиано Гаянэ Мачутадзе. Специального вокального образования не получила, так как девушка училась по классу фортепиано. Во время учебы в институте Нани начала петь в Тбилисском государственном эстрадном оркестре «Рэро».

1964 год стал одним из главных в карьере певицы. Московский мюзик-холл взял Брегвадзе в гастрольный тур во Францию. Нани Георгиевна дебютировала в Париже в зале «Олимпия». После чего ее приняли в ВИА «Орэра», где она была солисткой на протяжении 15 лет.

Нани Брегвадзе (Фото: РИА Новости/Владимир Богатырев)

Появление грузинской исполнительницы на советской эстраде состоялось в 1960-х. Романсы, старинные русские и грузинские песни в исполнении Нани вскоре стали такими популярными, что выступления «Орэра» включали практически в каждый большой концерт на все государственные праздники. В 1966 году к ансамблю присоединился Вахтанг Кикабидзе. Он играл на ударных и также был вокалистом. Примечательно, что романа, о котором в то время говорили многие, у артистов не было.

Сольная карьера Нани Брегвадзе началась в 1980-е годы. Пластинки «Поет Нани Брегвадзе», «Романс, романс», «Концерт в Нью-Йорке» выходили одна за другой и мгновенно раскупались. Культовым романсом в исполнении грузинской артистки стал «Снегопад». Изначально она отказывалась его петь, уверяя композитора Алексея Экимяна, что не знает, как спеть эту композицию.

Знаменитую певицу регулярно приглашали на различные фестивали и конкурсы в качестве члена жюри, она также выступала как педагог, в статусе профессора заведовала кафедрой эстрадно-джазового пения в институте музыки, который был учрежден при Московском университете культуры и искусств.

В июне 2018 года Нани Георгиевна начала юбилейный тур. Первый концерт эстрадной певицы состоялся в Москве. Еще через три года Брегвадзе отметила большим сольным концертом в Цинандали свой 85-й день рождения, после чего отправилась в юбилейный гастрольный тур.

Личная жизнь Нани Брегвадзе


По настоянию отца и матери, Нани Брегвадзе вышла замуж в достаточно юном возрасте за инженера-строителя Мераба Мамаладзе. Ольга Александровна взяла с него обещание не мешать музыкальной карьере дочери, но Мераб не мог смириться с популярностью Нани. Брегвадзе часто бывала на гастролях. По этой причине ревнивый супруг, подогреваемый разговорами завистников, создавал для нее невыносимые условия. Он часто устраивал публичные сцены ревности.

В 1960 году звезда грузинской эстрады родила дочь Эку (Екатерину).

Стоит отметить, что супруг Брегвадзе не сумел найти свое призвание в жизни. Он мечтал стать врачом, но родители не позволили ему осуществить свою мечту. В поисках денег Мераб необдуманно ввязался в аферу с торговыми документами, попав в криминальную историю. Вскоре его посадили.

Брегвадзе всеми силами пыталась добиться освобождения мужа, но он не оценил жертвенного поступка своей жены и ушел к другой женщине. При этом разводиться с Нани он не хотел, объясняя это своей отцовской заботой о дочери. Спустя время развод супругов все же состоялся. Его инициатором стала дочь Эка. Замуж певица больше не вышла.

В рассказах о жизни Нани Георгиевна признается, что ее муж был неплохим человеком, просто судьба не позволила ему почувствовать радость творчества и успех в работе, о которой он когда-то мечтал.

Нани Брегвадзе обожает свою единственную дочь и огромное значение придает ее творческому развитию. Сегодня Эка является популярной в Грузии певицей. Внучка Нани Георгиевны Наталья пошла по стопам своей любимой бабушки. Примечательно, что Нани с дочерью и внучкой принимают участие в творческих встречах и гастрольных программах.

Нани Брегвадзе и ее дочь Эка Мамаладзе (Фото: РИА Новости/Рухкян Давид)

О личной жизни Эка Мамаладзе старается не распространяться. По словам ее матери, сейчас Эка замужем во второй раз. У женщины трое детей: дочь Наталья Кутателадзе и два сына — Леван и Георгий.

Нани Брегвадзе: последние новости


Летом прошлого года Нани Брегвадзе стала почетной гостьей музыкального фестиваля Dream Fest, который состоялся в Баку. В рамках мероприятия певица принимала участие в закладке звезды своего коллеги Вахтанга Кикабидзе на «Аллее славы Sea Breeze». В концертной части фестиваля артистка вместе с Эмином Агаларовым исполнила композицию Kvavilebis Kvekana («Страна цветов»).

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