«Я дам сыну звездюлей»: Алексей Щербаков рассказал, как отреагирует, если увидит сына за просмотром «ЧБД»

Алексей Щербаков (Фото: Instagram*/shcherbakov_alexei)
Стендап комик Алексей Щербаков признался, что негативно отнесется, если застанет своего сына за просмотром передачи «Что было дальше?». Юморист не хочет, чтобы его дети видели шоу до наступления 18-летия.
Алексей является одним из самых узнаваемых российских стендаперов. Особая популярность к нему пришла после выхода юмористического шоу «Что было дальше?», где комики в жесткой форме подкалывают гостей, иногда переходя рамки дозволенного.
Как пишут Starhit, Щербаков признал, что формат передачи подойдет лишь определенной аудитории. Во время RUTUBE-шоу «Подкаст с Темой» он отметил, что не хочет, чтобы его дети видели «ЧБД» до наступления совершеннолетия, когда психика уже сформирована.
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Как пишут Starhit, Щербаков признал, что формат передачи подойдет лишь определенной аудитории. Во время RUTUBE-шоу «Подкаст с Темой» он отметил, что не хочет, чтобы его дети видели «ЧБД» до наступления совершеннолетия, когда психика уже сформирована.
«Я не хотел бы, чтобы мой сын смотрел такую передачу как „ЧБД“. Неправильно это. Но у нас на то и висит ограничение 18+. Я ему дам звездюлей, если он посмотрит до восемнадцати лет, после — пусть смотрит, мне не будет стыдно. Зато он увидит, как батек угарает там», — рассуждает Щербаков.
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Иван Мусатов