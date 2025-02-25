«Я дам сыну звездюлей»: Алексей Щербаков рассказал, как отреагирует, если увидит сына за просмотром «ЧБД»

Совсем недавно юная избранница Григория Лепса отпраздновала свое 19-летие. Публику шокировал роман артиста со столь молодой особой, но это не мешает паре уже говорить о скорой свадьбе, и даже загадывать появление потомства. Аврора Киба призналась, что хочет девочку.