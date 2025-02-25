«Поднималась с самого дна»: Алсу рассказала о тяжёлых последствиях разрыва с Яном Абрамовым

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)
Алсу не скрывает, что очень тяжело переживала разрыв и расставание с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. Сейчас 41-летняя артистка радуется жизни, много выступает и снимается, но ей пришлось обратиться к специалистам, чтобы прийти в себя после развода.
Певица находилась в крайне подавленном состоянии после того, как разрушилась семья, которую на протяжении многих лет все считали идеальной. Алсу говорит, что не относится к людям, которые во всём, что с ними происходит негативного, склонны винить только окружающих, передаёт издание Psychologies. Она не снимает с себя ответственности за то, что случилось с их с Яном браком и признаёт, что во-многом вела себя неправильно. И осознание этого, постоянное самокопание опустило артистку «на дно».
В конце концов она пошла к психологу. Только после неоднократных бесед со специалистом певица начала, по её словам, вспоминать, что ей есть за что себя ценить и уважать. Сейчас Алсу наслаждается жизнью, старается ценить каждый её момент и считает, что сеансы у психолога помогли ей избавиться от эмоциональной зависимости и давления.
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«Я потеряла свой внутренний свет, о котором мне всю жизнь говорили близкие и даже поклонники, я стала тенью себя. Просыпалась в полной апатии, не хотела ничего делать — ни работать, ни петь, ни с детьми время проводить. Весь последний год я выходила из этого ужасного эмоционального состояния, поднималась с самого дна», — говорит Алсу.
В конце концов она пошла к психологу. Только после неоднократных бесед со специалистом певица начала, по её словам, вспоминать, что ей есть за что себя ценить и уважать. Сейчас Алсу наслаждается жизнью, старается ценить каждый её момент и считает, что сеансы у психолога помогли ей избавиться от эмоциональной зависимости и давления.
«Благодаря терапии применяемые ко мне манипуляции перестали действовать. И меня уже не загнать в угол», — заключила Алсу.
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Александр Бойцов