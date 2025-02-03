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Проблемы с алкоголем, неудачи в бизнесе, любовные отношения и похищенные зубы инопланетянами: сенсационные заявления Кати Лель

Катя Лель (Фото: соцсети)

Катя Лель (Фото: соцсети)

Катя Лель вновь привлекла внимание россиян благодаря популярности своей песни «Мой мармеладный», ставшей вирусной в социальных сетях. За последние годы она пережила множество изменений: активно выпускала новые треки, судилась с продюсером и прошла через развод.
В дополнение к своим музыкальным успехам, она также сделала сенсационные заявления о встречах с инопланетянами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Путь к славе

Екатерина Чупринина, известная как Катя Лель, родилась в Нальчике в семье с музыкальными традициями. С раннего возраста она увлеклась музыкой, обучаясь в музыкальной школе по фортепиано и хоровому дирижированию.



В школе активно участвовала в мероприятиях, а после получения аттестата уехала в Москву, где поступила в Высшую академию Гнесиных. В 19 лет начала свою карьеру, став бэк-вокалисткой Льва Лещенко. Помимо этого, она исполняла собственные песни.

Позже она начала сотрудничать с Максимом Фадеевым, выпустив свои самые известные хиты и приняв псевдоним Катя Лель. На пике карьеры она находилась до 2005 года, после чего начались конфликты с её продюсером Александром Волковым.

Фото: iStock/Katerina Sisperova

Война между Катей Лель и Волковым

Катя Лель работала с Александром Волковым в течение восьми лет. По её словам, продюсер активно поддерживал её на протяжении всего этого времени, между ними развились романтические отношения, несмотря на то что Волков был женат и имел двух дочерей, а разница в возрасте между ними составляла 24 года.

В 2004 году их отношения закончились, когда Екатерина выразила желание создать семью и завести детей, в то время как Александр не хотел оставлять свою семью. Она предложила расстаться, но продолжать совместную работу и делить доходы от концертов. Волков же заявил, что в случае разрыва он начнет «войну», что в итоге и произошло.

После разрыва продюсер использовал свои связи, чтобы запретить показывать клипы Кати Лель на телевидении и подал на неё в суд, обвинив в нарушении контракта и требуя запрета на исполнение её известных песен под её сценическим именем. Судебные разбирательства длились четыре года и завершились победой Екатерины.

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В этот период она столкнулась с множеством трудностей: её игнорировали не только на телевидении, но и в личной жизни, поскольку многие коллеги боялись последствий со стороны Волкова. Даже сейчас она продолжает сталкиваться с препятствиями в карьере, так как знакомые Александра запрещают ей выступать на определенных площадках.

Спустя два года после завершения судебных процессов Александр Волков заболел раком. Он сильно изменился внешне, и общие знакомые уговаривали Катю Лель связаться с ним и помириться. Однако она долгое время не верила в его болезнь и лишь написала ему сообщение с пожеланием скорейшего выздоровления. Волков скончался в 2008 году, а спустя десять лет Катя Лель посетила его могилу и попросила прощения за все, что произошло между ними.

Фото: iStock/Michał Chodyra

Брак и рождение дочери

Катя Лель с детства мечтала о любви и взаимопонимании, как у её родителей. После расставания с продюсером Александром Волковым она встретила бизнесмена Игоря Кузнецова, который познакомился с ней на концерте. Пара поженилась, у них родилась дочь Эмилия, которая увлекается пением и игрой на фортепиано.

Однако в 2023 году стало известно о разводе Екатерины и Игоря, что стало неожиданностью для многих. У Кузнецова были проблемы с алкоголем и неудачи в бизнесе, что негативно сказалось на их отношениях.

Екатерина долго пыталась помочь мужу, но его измены и отсутствие изменений в поведении привели к тому, что она решила подать на развод. Процесс прошел мирно благодаря заранее подписанному брачному договору. Эмилия осталась с матерью, но продолжает общаться с отцом.

Фото: iStock/Rawf8

Неоднократно сталкивалась с неопознанными летающими объектами

В 2019 году Катя Лель вернула внимание публики к себе с поразительными откровениями. Певица сообщила, что неоднократно сталкивалась с неопознанными летающими объектами и даже имела контакт с инопланетянами.

Первая такая встреча произошла, когда ей было всего шестнадцать лет: в её комнате внезапно зажегся яркий белый свет, после чего она заметила, что у неё исчезло несколько зубов. Екатерина уверена, что эти зубы инопланетяне использовали для создания её копии на других планетах. Более того, она утверждает, что побывала на их космическом корабле.

По словам артистки, каждый человек хотя бы раз сталкивался с инопланетянами, просто многие этого не осознают. Она считает, что неземные существа часто принимают облик обычных людей и смешиваются с толпой, продлевая свою жизнь за счет взаимодействия с землянами. Именно после этих встреч, по её мнению, она начала создавать тексты для своих песен и развила способность читать мысли окружающих.
Фото: iStock/FOTOKITA

Интересно, что её дочь Эмилия и бывший муж Игорь Кузнецов также стали свидетелями НЛО. Они даже увидели летающий объект прямо в Москве. Катя Лель убеждена, что инопланетяне следят за ней, её мама подтвердила это, заявив, что получила сообщение от неземных существ, которые обещали прийти за её дочерью.

Верит в истории дочери и отец Кати Лель. Он рассказал о странном случае, когда потерял контроль над своим телом и, не чувствуя боли, засунул руку в кастрюлю с кипящей водой. По его мнению, в этот момент в него вселился инопланетянин.

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Пророчество монахини, переезд в Израиль и серьезные испытания: как живет актер Антон Макарский
03 февраля 2025, 13:10

Антон Макарский (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Актер Антон Макарский получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Дыши со мной» и «Бедная Настя».
О том, куда пропал Антон Макарский, что известно о его творческих планах и личной жизни, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Антон Макарский родился в Пензе 26 ноября 1975 года. По его словам, его семья является «потомственной артистической». Мать Антона работала в музыкальной школе педагогом, а родного отца Макарский не знал. Его родители развелись, когда он был еще маленьким. В возрасте 10 лет у него появился отчим — Александр Макарский. Именно его фамилию Антон взял себе. Примечательно, что дедушка Макарского — Михаил Яковлевич Каплан — заслуженный народный артист России.

Впервые на сцену мальчик вышел в возрасте 8 лет, ему предложили роль в спектакле «Смерть Тарелкина». Тем не менее особого пристрастия к сцене Антон не испытывал. В юношеские годы он больше увлекался спортом: бокс, фехтование и конный спорт. К 16 годам молодой человек смог достичь уровня кандидата мастера спорта, что давало ему возможность поступить в педагогический институт на тренера. Однако ключевую роль в выборе профессии сыграл дедушка Макарского, который посоветовал внуку поступить в театральный.

После окончания школы Макарский поехал в Москву, чтобы поступить в институт. Будущий актер с легкостью справился с поставленной задачей и его приняли в три учебных заведения. Антон остановил свой выбор на Щукинском училище. Окончив обучение с отличием, Макарский временно остался без работы. Позже попал в театральную труппу «У Никитских ворот», где проработал 2 месяца, а после принял решение пойти в армию.

Творческий путь


После полутора месяцев в конвойной роте Макарского командировали в Ансамбль песни и пляски МВД России — там он был первым тенором и вел концерты. В 1999 году Антон прошел отбор в труппу русской версии бродвейского мюзикла «Метро» Московского театра оперетты.

Благодаря постановке «Метро» молодого человека заметили и стали приглашать в другие спектакли и мюзиклы. В скором времени Макарскому поступило новое предложение сыграть в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», где он исполнил знаменитую песню «Belle». Данная композиция принесла Антону большую популярность. В 2007-2008 годах Макарский записал несколько сольных альбомов.

Карьера Макарского в кино началась лишь в 2003 году. Впервые сыграл он в многосерийном фильме «Бедная Настя» в роли князя Андрея Долгорукого. Своим образом и талантом он покорил режиссеров и зрителей. Далее последовал ряд проектов, благодаря которым актер смог завоевать миллионы женских сердец. Одними из таких картин стали: «Пером и Шпагой», «Дыши со мной » , «Срочно! Ищу мужа» и «Последний янычар».

Антон Макарский (Фото: кадр из сериала «Дыши со мной»)

В 2016 году фильмография Макарского пополнилась еще несколькими работами. Он сыграл одну из главных ролей в сериале «Гражданин никто». Всего фильмография артиста насчитывает 70 кинолент.

Где сейчас Антон Макарский


«Любовь с доставкой на дом» — последняя картина с участием Макарского. В мелодраме, появившейся на экранах в 2020 году, он сыграл главную роль — хозяина интернет-магазина подарков Максима Миронова.

Последний раз артист появлялся на экране в 2022 году. По словам Антона, в последние годы он работает над качеством сыгранных ролей, поэтому отказывается от многих предлагаемых проектов. Макарский подчеркивает, что картина, в которой он будет сниматься, должна быть полезной и со смыслом.

Примечательно, что актер занялся режиссурой. В январе прошлого года на телеканале «Спас» вышел его фильм об Ульяновской области. Лента была снята в рамках проекта «Святыни России».

Как сложилась личная жизнь Антона Макарского


Более 20 лет Антон Макарский счастлив в браке с Викторией Макарской (Морозовой). У пары долго не получалось завести детей, но в 38 лет супруга артиста смогла забеременеть. В одном из интервью она признавалась, что врач в Москве предлагал ей сделать аборт.

«Сказала: «Оставлять будете?» Затем мне в спину: «У вас все равно выкидыш будет, ну куда вам рожать, посмотрите на себя — 38,5 года», — вспоминала Виктория.

После этого пара отправилась в Израиль и обратилась к местным врачам. Беременность прошло хорошо и в сентябре 2012 года Виктория родила дочь Марию. Через три года в семье произошло еще одно пополнение. У супругов появился мальчик Иван. Макарская рассказывала, что рождение сына ей предсказала монахиня.

Антон Макарский с семьей (Фото: соцсети)

«Нас привели в маленький сирийский православный храм в Иерусалиме. У монахини свои особые понятия, кого впускать или не впускать на территорию. <...> К общему удивлению, нам она сразу же открыла и повела в пустой храм. Как она пела! А перед тем как нам уйти, подошла ко мне и, погладив меня по животу, сказала: „У тебя скоро родится сын!“ Это было, напомню, 25 мая 2014 года. Через год, 31 мая 2015 года, на Троицу, в Иерусалиме родился наш Ванечка», — рассказала певица.

Несмотря на счастливый брак и мудрость жены, Макарский ранее признавался, что во время ссор с женой ломал двери и стол. Актер пояснял, что пара часто разговаривает на повышенных тонах, чтобы выплеснуть эмоции. При этом у Макарских не получается наказывать детей. По словам артиста, наследники очень хорошо манипулируют родителями, заставляя идти у себя на поводу.

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«Со мной всё в порядке, но очень страшно»: Анна Калашникова рассказала об обстановке в ЖК «Алые паруса» после взрыва
Певица Анна Калашникова: я находилась в ЖК «Алые Паруса», но взрыва не слышала
03 февраля 2025, 13:09

Анна Калашникова (Фото: личный архив)

Утром 3 февраля прогремел взрыв в холле жилого комплекса «Алые Паруса» на северо-западе Москвы. В доме, где произошел инцидент, живут многие российские знаменитости: Анна Седокова, Анна Калашникова, Дана Борисова, Алла Довлатова и другие.
О ситуации на месте трагедии в беседе с «Радио 1» рассказала актриса, певица и телеведущая Анна Калашникова.

По ее словам, пока никто ничего не знает, никого не пропускают, всё оцеплено.

«Я была дома, ничего не слышала, наша секция далеко от секции, в которой был взрыв. Я узнала всё из новостей и из звонков — мне оборвали телефон друзья, коллеги, близкие, журналисты», — сообщила телеведущая.

В настоящее время на территорию комплекса не запускают автомобили, на месте работают экстренные службы.

«Пока ничего про это никому не известно. Я нахожусь сейчас здесь и очень тяжело добиться, чтобы кого-то ко мне пропустили, так как у меня работают рабочие и ко мне ходят медсестра, водитель и другой персонал. Слава Богу со мной всё в порядке, но очень страшно. Я нахожусь у себя дома сейчас я ещё никуда не выходила», — сообщила Анна Калашникова.
Она также добавила, что причиной произошедшего могло быть покушение.

«Покушение было – вот все об этом говорят», — заключила певица.

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Беременная Федункив едва не пострадала при съемках из-за участника шоу
Беременную Федункив поднял на руки Биттуев на съемках шоу
03 февраля 2025, 13:05

Марина Федункив (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив едва не пострадала во время беременности на съемках шоу. Как пояснил программе «ШБ-шоу» один из участников Андрей Савочкин, женщину поднял на руки музыкант Мухаммед Биттуев, в тот момент все воскликнули, чтобы блогер отпустил Марину.
«Все мы понимали ситуацию, просто она сама решила не афишировать свое состояние. Поэтому мы приняли правила игры», — вспомнил Савочкин.
В конце прошлого года Федункив крестила ребенка, но публике его не показывает.

Перед этим стало известно, какой совет жене юмориста Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой дала бывшая супруга артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.

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«Чуть скромнее и не афишировать»: бывшая Джигарханяна о скандале с Брухуновой
Виталина Цымбалюк-Романовская посоветовала Брухуновой быть скромнее
03 февраля 2025, 12:42

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Супруги звезд должны вести себя скромнее, считает бывшая жена артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Ее слова приводит Voice.
«…Я считаю, что супруги знаменитостей должны вести себя чуть скромнее и не афишировать свои, возможно, тайные желания на всеобщее обозрение», — сказала Цымбалюк-Романовская.
Таким образом она прокомментировала лайк жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой на видео о том, как найти богатого мужа в столице.

Вместе с тем Цымбалюк-Романовская считает, что в поступке Брухуновой нет ничего предосудительного.

«Уверяю, что сотни других замужних дам тоже там оставили свой лайк. Но это не является уже изменой мужу и попыткой донести, что есть намерение уйти от Петросяна», — добавила Цымбалюк-Романовская.

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Алсу с Зарой назвали пумами и милфами после «отрыва» в клубе
03 февраля 2025, 12:20

Алсу (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Юзеры в сети называют селебрити Алсу и Зару «пумами» и горячими милфами после видеоролика в сети.
Как пишет Starhit, Зара на кадрах исполняет свою композицию «С понедельника». Алсу в свою очередь танцевала, подпевала, а после слов «Все расставило время по своим местам» — подпрыгивала.

По предположениям журналистов, звезды таким образом продолжили отмечать развод Алсу с Яном Абрамовым.

Девушка теперь не спешит с отношениями, несмотря на то, что мужчины зовут ее встретиться.

Что касается Зары, она особо не распространяется о своей личной жизни.

Перед этим стилист Кристина Палюткина рассказала подробности, связанные с внешностью Анны Седоковой.

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Работа стриптизершей, тяжелый развод и спасение в вере: жизнь актрисы Юлии Такшиной до и после «Не родись красивой»
03 февраля 2025, 11:39

Юлия Такшина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Юлия Такшина не мечтала стать звездой кино: карьеру начала с работы танцовщицей, планировала податься в журналисты. Однако череда событий привела ее в сериал «Не родись красивой», благодаря съемках в котором Юлия обрела не только известность, но и любовь.
О том, как сложилась жизнь актрисы Юлии Такшиной — в материале «Радио 1».

Дистрофия в подростковом возрасте


Юлия Такшина родилась 9 июля 1980 года в Белгороде, где ее мама работала редактором, а отец сначала был тренером по боксу, после чего устроился кинологом. У Юлии также есть старший брат Владимир, авторитет которого для будущей звезды был неоспоримым.

Однажды из-за брошенной им фразы «Что-то ты поправилась» 15-летняя девушка практически перестала есть, в результате чего похудела до 39 кг. Также она записалась на шейпинг и во время одного из упражнений почувствовала острую боль в животе. Такшину госпитализировали, медики диагностировали ей «дистрофию второй степени».

Тем не менее Юлия продолжила худеть и вскоре вновь попала в медучреждение с повторным приступом. К счастью, на этот раз врачам удалось убедить девушку, что если не начать нормально питаться, то организм может не справиться и с банальной простудой. Спустя время Такшина исправила свое пищевое поведение и в результате стала весить на 4 кг больше, чем до диеты.

Увлечение журналистикой


В старших классах Юлия заинтересовалась журналистикой: благодаря маме она попала на местное телевидение и сделала несколько сюжетов. В 17 лет абитуриентка отправилась в столицу, где планировала поступить в институт. Для конкурса в МГУ требовалось предоставить несколько печатных работ, и Юля, воспользовавшись визиткой репортера издания «Я молодой», некогда приезжавшего в Белгород, обратилась в редакцию за помощью. Сотрудники снисходительно разрешили девушке взять интервью у Алексея Кортнева, и она буквально устроила артисту «засаду» прямо у клуба перед концертом.

«Выходит Алексей из машины, а его ослепляют вспышки. Он, правда, не растерялся и стал позировать, потом тихонько у меня поинтересовался: "Что здесь такое, с чего ажиотаж?". Добродушно надо мной посмеявшись, дал интервью. Вскоре я поступила на журфак, но через полтора года бросила учебу», — вспоминала актриса.

Работа танцовщицей


Примечательно, что Юлия начала прогуливать занятия в институте из-за того, что стала выступать в балете у Олега Газманова. Гастроли не были постоянными, так что денег катастрофически не хватало. Иногда Такшина оставалась ночевать в прямо в ДК, где проходили репетиции, или снимала комнату у пенсионеров посуточно.

Стоит отметить, что в юности она танцевала не только в студиях классической хореографии. Некоторое время Юлия работала стриптизершей. Периодически в мужских журналах появлялись ее пикантные снимки.

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Спустя время в жизни Такшиной произошли крутые изменения. Благодаря брату, работавшему танцором у Александра Буйнова, на сборном концерте Юлия познакомилась с Сергеем Зверевым и год проработала у него моделью. Однако в какой-то момент девушка осознала, что век танцовщицы короток, и задумалась о будущем. В голову ей пришла блестящая идея стать актрисой.

Карьера актрисы


Благодаря знакомству с костюмером «Современника» Юлия связалась с преподавателем «Щуки» Владимиром Поглазовым, согласившимся подготовить ее к экзаменам. Владимир Петрович разглядел в Такшиной талант и в итоге взял ее на свой курс, хотя не все коллеги одобряли это решение.

Юлия Такшина (Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»)

На четвертом курсе девушка дебютировала в сериале «Не родись красивой» и вмиг обрела популярность. Правда, знали актрису только по имени героини, стервозной секретарши Виктории Клочковой. Примечательно, что Ольга Ломоносова стала близкой подругой Такшиной и на экране, и в реальной жизни. Артистка боялась застрять в образе злодейки Вики, так что искренне радовалась, когда режиссеры предлагали кардинально противоположных героев.

В фильмографии актрисы более 50 работ. Среди них сыгранные роли в картинах «Бывшая», «Пари на любовь», «Партизаны», «Неадекватные люди», «Кухня», «12 месяцев. Новая сказка», «Держи удар, детка!» и других проектах.

Романы Юлии Такшиной


Первую любовь Юлия встретила в танцевальной студии: после отъезда брата в Москву ее партнером стал Саша Веников. По давней традиции танцевальный коллектив выезжал с палатками на природу, и однажды молодой человек признался Такшиной в симпатии под звездами. Их отношения продлились почти 5 лет, а потом девушка уехала в Москву, Александр не стал ее удерживать.

На съемках «Не родись красивой» чувства ворвались в ее жизнь с новой силой — Юлия закрутила служебный роман с Григорием Антипенко, сыгравшим в сериале главную мужскую роль.

Григорий Антипенко и Юлия Такшина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

«С Гришей мы сначала друг другу не очень приглянулись. На съемках общались мало, у нас было мало совместных сцен. Но со временем познакомились ближе», — признавалась артистка.

Когда Юлия узнала, что беременна, Григорий увез ее в тур в Венесуэлу, где пара путешествовала по островам на небольших самолетах. В 2007 году на свет появился сын актеров Ваня, и Такшина чувствовала себя абсолютно счастливой до тех пор, пока избранник не уехал на пробы. В голове прочно закрепилась мысль: неужели отныне вся жизнь — это нахождение с ребенком дома, а съемки и друзья остались в прошлом?

Спустя время актриса научилась совмещать карьеру и дом. В 2009 году Юлия родила второго сына, Федора.

Тяжелое расставание


Несмотря на рождение двоих детей, Антипенко так и не позвал Такшину замуж.

«Помню, когда забеременела, Гриша сказал: «Надо пожениться!». Я ответила: «Нужно, а когда?». И разговор на этом закончился. Все было как бы между делом, а ведь это очень важная тема», — подчеркнула Юлия.

После шести лет отношений Юлия и Григорий разошлись. Следует отметить, что в истинные причины семейной драмы бывшие возлюбленные не посвящали ни детей, ни окружение. Позднее оба твердили, что просто не созданы друг для друга.

Все же им удалось сохранить дружбу, важные даты и праздники они по-прежнему проводили в семейном кругу. Но на самом деле пережить разрыв с избранником Юлии было нелегко.

Вера


Из глубокой депрессии Юлию Такшину вывела православная книга «Несвятые святые» архимандрита Тихона. По словам актрисы, прийти в себя ей помогла Вера в Бога и покаяние.

Сначала Юлия начала посещать церковь, потом читать православную литературу. Очевидцы рассказывают, что она по сей день ходит по воскресеньям в Сретенский храм, исповедуется, причащается. А также прививает любовь к Богу подросшим сыновьям.

Юлия Такшина сегодня


Сегодня актриса продолжает оберегать свою личную жизнь и старается жить с Богом в сердце. Также Юлия пришла к выводу, что главное для женщины — это семья и дети, но уж точно не слава и деньги.

Юлия Такшина с семьей (Фото: соцсети)

Юлия Такшина прекрасно выглядит в свои 44 года, продолжает съемки в кино и игру в театре, однако главным в своей жизни оставляет семью и сыновей.

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Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

В современных реалиях на ее судьбу выпало немало трудностей. Она не выходит в социальные сети и пытается справиться со случившимися в жизни событиями — теми, которые от нее не зависели.
Я не знаю, что мне делать с этою бедой:
У нее небесный запах, цвет золотой.
Сердце по ночам Богу молится,
Просит каждый раз об одном, но... («Не оставляй меня любимый», К.Меладзе)

Яркая и экстравагантная, сексуальная и темпераментная: о чем же молится она — бывшая солистка группы «ВИА Гра», певица, актриса и телеведущая Анна Седакова? Замаливает темное прошлое, устраивает приятное настоящее или проповедует светлое будущее?

На эти вопросы можно найти ответы, обращаясь к внешнему виду героини. Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» назвала Седокову «вульгарным ангелом».
«Девушка с лицом «babyface», нежнейшим ангельским голосом, точеной талией и огромным пышным бюстом с ярко-выраженными, неестественными ягодицами. Она пытается быть ультрасовременной, но все время застревает между прошлым и будущим: яркие, порой нелепые сочетания, избыточные крупные аксессуары (дешевая бижутерия) — это стремление к провокации», — объяснила эксперт.


Анна Седокова (Фото: соцсети)


По ее словам, стиль Анны напоминает гардероб из музыкального клипа нулевых, где каждый элемент образа выпрыгивает из кадра.

«Иногда кажется, что она выбрала все самое модное, но смешала несколько трендов — это стало работать против нее», — подчеркнула стилист.

Любимые модели, цвета, материалы


По словам Палюткиной, образы Анны — яркая мозаика из модных экспериментов, где все элементы из разных эпох.

«Ее излюбленные модели — это облегающие платья (показать свой пышный бюст), утягивающие топы с фирменными декольте, экстремальные разрезы. Ее излюбленный материал — дерзкая кожа. Любимый цвет — красный», — заметила стилист.
Анна Седокова (Фото: соцсети)


Искусство соблазнения


Стилист поделилась, что, обращаясь к личности Седоковой, в первую очередь выходит информация о самых дерзких нарядах, об искусстве соблазнения, о сексуальных образах, которые сведут с ума любого мужчину.

«Даже в спортивной повседневной одежде она стремится показать глубокое декольте и яркий макияж. Эта история о том, что она постоянно хочет вернуться в молодую себя, когда она была миловидным ангелом, но все же она сейчас завернута в упаковку порно-шика: в прозрачные ткани, яркие цвета, кричащий макияж, в копну пышных волос. Она похожа на хищницу», — отметила Палюткина.

Анна Седокова (Фото: соцсети)


Кринж-гламур: «охота» продолжается


По словам стилиста, нарочито вызывающие образы, открытые интимные места у замужней девушки говорят о том, что она свою «охоту» еще не закончила.

«Со времен нулевых это амплуа и имидж остается с ней. Она застряла в этой роли секс-символа нулевых: латекс, стразы, глубокое декольте, мини-юбки, корсеты, высокие сапоги. Это был кричащий о роскоши и сексуальности стиль. Однако он часто переходил край между эффектностью и безвкусицей», — прокомментировала собеседница.

Эталон современной безвкусицы


«Ее можно назвать эталоном современной безвкусицы: слишком плотный тон, яркие губы, темные тени — боевой раскрас. Это выглядит устаревшим и перегруженным. Любой, казалось бы, минималистичный образ она дополняет какими-то лишними деталями», — объяснила Кристина.

Она добавила, что в Анне Седоковой продолжает жить гламур нулевых, в то время, как остальной мир давно перешел на естественность и минимализм.

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Но я играю эту роль
Как две сестры — любовь и боль
Живут во мне необъяснимо («Не оставляй меня любимый», К.Меладзе)

Таким образом, судя по стилевому имиджу героини, она, действительно, играет роль. Любовь в ней — стремление вернуться к себе молодой и неискушенной, а боль — реальная сторона безвкусицы и отвергающего ее современного мира. Возможно, когда-нибудь она все-таки достигнет равновесия…

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«Поперлась за ними»: Отец Тиммы рассказал, как Седокова увела Яниса у первой жены
Отец Тиммы рассказал о его измене первой жене с Седоковой
03 февраля 2025, 10:35

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Семья Яниса Тиммы продолжает искать причины, по которым баскетболист совершил суицид, регулярно обвиняя в этом его бывшую жену Анну Седокову.
На этот раз друг покойного Яниса Марк Пугачев в прямом эфире поговорил с отцом спортсмена Райтисом, который рассказал, что шесть лет назад его сын хотел порвать связь с Седоковой, когда еще был женат на Сане, но не смог.

«Это был март 2019 года, кажется. Он позвонил ночью, я был на соревнованиях, и он рассказывает такую историю: он был неверен Сане с какой-то там певицей, он даже назвал фамилию, но эта фамилия мне ничего не говорила, я ее подзабыл. Я ему говорю, слушай, что сделаешь, ну, так с мужчинами бывает, было так было, но ты Сане лучше не говори, будет больно человеку», — рассказал Райтис.

Тогда отец надеялся, что сын останется с женой. Пара уехала в отпуск в Грецию, но Анна поехала следом за ними.

«В том же 2019 году после их знакомства Сана с Янисом поехали в Грецию отдыхать, так она поперлась за ними, следовала везде, там уже был расчет с тех времен, чтобы его забрать. Об этом я особо не знал, но такое получилось», — рассказывает подробности Тимма-старший.

Когда он узнал, что сын разводится с Седоковой, то сначала не поверил и посчитал, что таким образом пара хочет привлечь подписчиков. Однако, когда он понял, что на этот раз все серьезно, то даже обрадовался. Отец Яниса тогда решил, что у сына начнется новая жизнь, и он наконец найдет девушку «получше» Седоковой.

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Комик-иноагент Слепаков* готов отказаться от политических песен, чтобы выступить перед россиянами на корпоративах
SHOT: Семен Слепаков* задрал ценник на корпоративы до 5,6 млн рублей
03 февраля 2025, 10:03

Семен Слепаков* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Комик-иноагент Семен Слепаков* готов отказаться от политических песен, лишь бы выступить перед россиянами на корпоративах. В ожидании заказов он поднял ценник на свои выступления до 5,6 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что с начала текущего года Слепаков* поднял стоимость на частные выступления на чуть более 500 тыс рублей. Зрители и их национальность для комика не имеют значения — он готов петь даже для россиян. При этом музыкант готов отказаться от любых скандальных политических песен.

Примечательно, что гости вечеринки могут самостоятельно выбрать плейлист. В райдере Слепакова* присутствуют следующие обязательные требования: перелет бизнес-классом, выкупленное купе в СВ, проезд на дорогих машинах. Если же концерт проходит за пределами СНГ, то водитель автомобиля не должен знать русского языка.

Жить шоумен предпочитает в люксовых номерах пятизвездочных отелей, а в гримерке должна быть вода премиального бренда и только свежие продукты.

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*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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