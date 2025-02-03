Проблемы с алкоголем, неудачи в бизнесе, любовные отношения и похищенные зубы инопланетянами: сенсационные заявления Кати Лель

Катя Лель (Фото: соцсети)
Катя Лель вновь привлекла внимание россиян благодаря популярности своей песни «Мой мармеладный», ставшей вирусной в социальных сетях. За последние годы она пережила множество изменений: активно выпускала новые треки, судилась с продюсером и прошла через развод.
В дополнение к своим музыкальным успехам, она также сделала сенсационные заявления о встречах с инопланетянами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В школе активно участвовала в мероприятиях, а после получения аттестата уехала в Москву, где поступила в Высшую академию Гнесиных. В 19 лет начала свою карьеру, став бэк-вокалисткой Льва Лещенко. Помимо этого, она исполняла собственные песни.
Позже она начала сотрудничать с Максимом Фадеевым, выпустив свои самые известные хиты и приняв псевдоним Катя Лель. На пике карьеры она находилась до 2005 года, после чего начались конфликты с её продюсером Александром Волковым.
В 2004 году их отношения закончились, когда Екатерина выразила желание создать семью и завести детей, в то время как Александр не хотел оставлять свою семью. Она предложила расстаться, но продолжать совместную работу и делить доходы от концертов. Волков же заявил, что в случае разрыва он начнет «войну», что в итоге и произошло.
После разрыва продюсер использовал свои связи, чтобы запретить показывать клипы Кати Лель на телевидении и подал на неё в суд, обвинив в нарушении контракта и требуя запрета на исполнение её известных песен под её сценическим именем. Судебные разбирательства длились четыре года и завершились победой Екатерины.
В этот период она столкнулась с множеством трудностей: её игнорировали не только на телевидении, но и в личной жизни, поскольку многие коллеги боялись последствий со стороны Волкова. Даже сейчас она продолжает сталкиваться с препятствиями в карьере, так как знакомые Александра запрещают ей выступать на определенных площадках.
Спустя два года после завершения судебных процессов Александр Волков заболел раком. Он сильно изменился внешне, и общие знакомые уговаривали Катю Лель связаться с ним и помириться. Однако она долгое время не верила в его болезнь и лишь написала ему сообщение с пожеланием скорейшего выздоровления. Волков скончался в 2008 году, а спустя десять лет Катя Лель посетила его могилу и попросила прощения за все, что произошло между ними.
Однако в 2023 году стало известно о разводе Екатерины и Игоря, что стало неожиданностью для многих. У Кузнецова были проблемы с алкоголем и неудачи в бизнесе, что негативно сказалось на их отношениях.
Екатерина долго пыталась помочь мужу, но его измены и отсутствие изменений в поведении привели к тому, что она решила подать на развод. Процесс прошел мирно благодаря заранее подписанному брачному договору. Эмилия осталась с матерью, но продолжает общаться с отцом.
Первая такая встреча произошла, когда ей было всего шестнадцать лет: в её комнате внезапно зажегся яркий белый свет, после чего она заметила, что у неё исчезло несколько зубов. Екатерина уверена, что эти зубы инопланетяне использовали для создания её копии на других планетах. Более того, она утверждает, что побывала на их космическом корабле.
По словам артистки, каждый человек хотя бы раз сталкивался с инопланетянами, просто многие этого не осознают. Она считает, что неземные существа часто принимают облик обычных людей и смешиваются с толпой, продлевая свою жизнь за счет взаимодействия с землянами. Именно после этих встреч, по её мнению, она начала создавать тексты для своих песен и развила способность читать мысли окружающих.
Интересно, что её дочь Эмилия и бывший муж Игорь Кузнецов также стали свидетелями НЛО. Они даже увидели летающий объект прямо в Москве. Катя Лель убеждена, что инопланетяне следят за ней, её мама подтвердила это, заявив, что получила сообщение от неземных существ, которые обещали прийти за её дочерью.
Верит в истории дочери и отец Кати Лель. Он рассказал о странном случае, когда потерял контроль над своим телом и, не чувствуя боли, засунул руку в кастрюлю с кипящей водой. По его мнению, в этот момент в него вселился инопланетянин.
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Путь к славеЕкатерина Чупринина, известная как Катя Лель, родилась в Нальчике в семье с музыкальными традициями. С раннего возраста она увлеклась музыкой, обучаясь в музыкальной школе по фортепиано и хоровому дирижированию.
В школе активно участвовала в мероприятиях, а после получения аттестата уехала в Москву, где поступила в Высшую академию Гнесиных. В 19 лет начала свою карьеру, став бэк-вокалисткой Льва Лещенко. Помимо этого, она исполняла собственные песни.
Позже она начала сотрудничать с Максимом Фадеевым, выпустив свои самые известные хиты и приняв псевдоним Катя Лель. На пике карьеры она находилась до 2005 года, после чего начались конфликты с её продюсером Александром Волковым.
Фото: iStock/Katerina Sisperova
Война между Катей Лель и ВолковымКатя Лель работала с Александром Волковым в течение восьми лет. По её словам, продюсер активно поддерживал её на протяжении всего этого времени, между ними развились романтические отношения, несмотря на то что Волков был женат и имел двух дочерей, а разница в возрасте между ними составляла 24 года.
В 2004 году их отношения закончились, когда Екатерина выразила желание создать семью и завести детей, в то время как Александр не хотел оставлять свою семью. Она предложила расстаться, но продолжать совместную работу и делить доходы от концертов. Волков же заявил, что в случае разрыва он начнет «войну», что в итоге и произошло.
После разрыва продюсер использовал свои связи, чтобы запретить показывать клипы Кати Лель на телевидении и подал на неё в суд, обвинив в нарушении контракта и требуя запрета на исполнение её известных песен под её сценическим именем. Судебные разбирательства длились четыре года и завершились победой Екатерины.
Фото: iStock/Vladimir Cetinski
В этот период она столкнулась с множеством трудностей: её игнорировали не только на телевидении, но и в личной жизни, поскольку многие коллеги боялись последствий со стороны Волкова. Даже сейчас она продолжает сталкиваться с препятствиями в карьере, так как знакомые Александра запрещают ей выступать на определенных площадках.
Спустя два года после завершения судебных процессов Александр Волков заболел раком. Он сильно изменился внешне, и общие знакомые уговаривали Катю Лель связаться с ним и помириться. Однако она долгое время не верила в его болезнь и лишь написала ему сообщение с пожеланием скорейшего выздоровления. Волков скончался в 2008 году, а спустя десять лет Катя Лель посетила его могилу и попросила прощения за все, что произошло между ними.
Фото: iStock/Michał Chodyra
Брак и рождение дочериКатя Лель с детства мечтала о любви и взаимопонимании, как у её родителей. После расставания с продюсером Александром Волковым она встретила бизнесмена Игоря Кузнецова, который познакомился с ней на концерте. Пара поженилась, у них родилась дочь Эмилия, которая увлекается пением и игрой на фортепиано.
Однако в 2023 году стало известно о разводе Екатерины и Игоря, что стало неожиданностью для многих. У Кузнецова были проблемы с алкоголем и неудачи в бизнесе, что негативно сказалось на их отношениях.
Екатерина долго пыталась помочь мужу, но его измены и отсутствие изменений в поведении привели к тому, что она решила подать на развод. Процесс прошел мирно благодаря заранее подписанному брачному договору. Эмилия осталась с матерью, но продолжает общаться с отцом.
Фото: iStock/Rawf8
Неоднократно сталкивалась с неопознанными летающими объектамиВ 2019 году Катя Лель вернула внимание публики к себе с поразительными откровениями. Певица сообщила, что неоднократно сталкивалась с неопознанными летающими объектами и даже имела контакт с инопланетянами.
Первая такая встреча произошла, когда ей было всего шестнадцать лет: в её комнате внезапно зажегся яркий белый свет, после чего она заметила, что у неё исчезло несколько зубов. Екатерина уверена, что эти зубы инопланетяне использовали для создания её копии на других планетах. Более того, она утверждает, что побывала на их космическом корабле.
По словам артистки, каждый человек хотя бы раз сталкивался с инопланетянами, просто многие этого не осознают. Она считает, что неземные существа часто принимают облик обычных людей и смешиваются с толпой, продлевая свою жизнь за счет взаимодействия с землянами. Именно после этих встреч, по её мнению, она начала создавать тексты для своих песен и развила способность читать мысли окружающих.
Фото: iStock/FOTOKITA
Интересно, что её дочь Эмилия и бывший муж Игорь Кузнецов также стали свидетелями НЛО. Они даже увидели летающий объект прямо в Москве. Катя Лель убеждена, что инопланетяне следят за ней, её мама подтвердила это, заявив, что получила сообщение от неземных существ, которые обещали прийти за её дочерью.
Верит в истории дочери и отец Кати Лель. Он рассказал о странном случае, когда потерял контроль над своим телом и, не чувствуя боли, засунул руку в кастрюлю с кипящей водой. По его мнению, в этот момент в него вселился инопланетянин.
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Дарья Осипова