Катя Лель осудила мужчин, отказывающихся от детей после развода

07 сентября 2026, 12:08

Екатерина Чупринина (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) на презентации сезонной программы «Сияния» в галерее «Адель» Андрея Малахова высказалась о расставании и отношениях после развода.





В беседе с Пятым каналом артистка отметила, что разрыв — это естественный процесс, и люди просто находятся «в разных энергиях» и на «разной частоте». Екатерина поделилась личным опытом: после расставания с бизнесменом Игорем Кузнецовым они сохранили дружеские отношения.

«Я поблагодарила его, пожелала ему счастья, благословила его», — призналась артистка.

«Я категорически не понимаю мужчин, которые отказываются от своих детей и не поддерживают их материально», — заявила Лель.