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Катя Лель осудила мужчин, отказывающихся от детей после развода

Екатерина Чупринина (Фото: Instagram* @katyalelofficial)

Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) на презентации сезонной программы «Сияния» в галерее «Адель» Андрея Малахова высказалась о расставании и отношениях после развода.



В беседе с Пятым каналом артистка отметила, что разрыв — это естественный процесс, и люди просто находятся «в разных энергиях» и на «разной частоте». Екатерина поделилась личным опытом: после расставания с бизнесменом Игорем Кузнецовым они сохранили дружеские отношения.

«Я поблагодарила его, пожелала ему счастья, благословила его», — призналась артистка.
Пара рассталась «с улыбкой и объятиями», сохранив благодарность за 18 лет брака и общего ребёнка. При этом Чупринина резко осудила мужчин, которые отказываются от своих детей.
«Я категорически не понимаю мужчин, которые отказываются от своих детей и не поддерживают их материально», — заявила Лель.
Она добавила, что в любой ситуации нельзя предавать себя и свою душу.

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Ольга Щелокова

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