Катя Лель осудила мужчин, отказывающихся от детей после развода
Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) на презентации сезонной программы «Сияния» в галерее «Адель» Андрея Малахова высказалась о расставании и отношениях после развода.
В беседе с Пятым каналом артистка отметила, что разрыв — это естественный процесс, и люди просто находятся «в разных энергиях» и на «разной частоте». Екатерина поделилась личным опытом: после расставания с бизнесменом Игорем Кузнецовым они сохранили дружеские отношения.
«Я поблагодарила его, пожелала ему счастья, благословила его», — призналась артистка.Пара рассталась «с улыбкой и объятиями», сохранив благодарность за 18 лет брака и общего ребёнка. При этом Чупринина резко осудила мужчин, которые отказываются от своих детей.
«Я категорически не понимаю мужчин, которые отказываются от своих детей и не поддерживают их материально», — заявила Лель.Она добавила, что в любой ситуации нельзя предавать себя и свою душу.