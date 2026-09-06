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Стало известно, какое имя получила новорождённая дочь Натальи Водяновой

Наталья Водянова выбрала тройное имя для новорождённой дочери
Наталья Водянова (Фото: Instagram* @natasupernova)

Новорождённая дочь Натальи Водяновой получила необычное имя. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».



Накануне телеведущая Екатерина Мцитуридзе первой сообщила о пополнении в семье Водяновой. По её словам, модель стала мамой в шестой раз.

Мцитуридзе добавила, что малышка внешне напоминает обоих родителей — черты лица девочки сочетают в себе сходство и с Натальей, и с Антуаном. Сами супруги выбрали для девочки тройное имя — Анна-Наталья-Лариса Арно. Первенец пары появился на свет 2 сентября.

Официальных комментариев от самой Водяновой или её представителей на текущий момент не поступало, однако источники в окружении пары подтверждают эту информацию.

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Ольга Щелокова

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