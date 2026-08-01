«Волшебный завтрак в воде»: Катя Лель отдыхает в пятизвёздочном отеле в Хургаде

01 августа 2026, 20:58

Катя Лель показала роскошный завтрак прямо в бассейне во время отдыха в Египте

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель проводит отпуск в Египте и продолжает делиться с подписчиками яркими моментами своего путешествия. Исполнительница хита «Мой мармеладный» опубликовала новые кадры из пятизвёздочного курортного отеля в Хургаде, расположенного на побережье Красного моря.





Особое внимание поклонников привлекло необычное утро певицы. Катя показала так называемый «плавающий завтрак» — сервированный столик, который разместили прямо в бассейне. На фотографии артистка позирует рядом с подносом, наполненным разнообразными блюдами.





«Волшебный завтрак в воде», — лаконично подписала публикацию Лель.