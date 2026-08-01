«Волшебный завтрак в воде»: Катя Лель отдыхает в пятизвёздочном отеле в Хургаде
Катя Лель показала роскошный завтрак прямо в бассейне во время отдыха в Египте
Катя Лель проводит отпуск в Египте и продолжает делиться с подписчиками яркими моментами своего путешествия. Исполнительница хита «Мой мармеладный» опубликовала новые кадры из пятизвёздочного курортного отеля в Хургаде, расположенного на побережье Красного моря.
Особое внимание поклонников привлекло необычное утро певицы. Катя показала так называемый «плавающий завтрак» — сервированный столик, который разместили прямо в бассейне. На фотографии артистка позирует рядом с подносом, наполненным разнообразными блюдами.
«Волшебный завтрак в воде», — лаконично подписала публикацию Лель.Судя по кадрам, утреннее меню оказалось весьма разнообразным. На плавучем столике разместились свежие соки, фрукты, овощи, несколько видов сыра, выпечка, а также горячие блюда. Такой формат завтрака давно стал одной из популярных услуг в премиальных курортных отелях.
Подписчики певицы не остались равнодушными к публикации и признались, что с удовольствием повторили бы такой отдых.
Катя Лель регулярно делится с поклонниками моментами из путешествий и не скрывает, что старается совмещать работу с полноценным отдыхом. Новые фотографии артистки вновь вызвали большой отклик у подписчиков, которые пожелали ей приятного отпуска и ярких впечатлений.