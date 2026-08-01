«Он изменил мой мир»: Виктория Боня сообщила о гибели своего друга-альпиниста

01 августа 2026, 19:41

Виктория Боня не сдержала слёз, рассказывая о смерти друга-альпиниста Нимса Дая

Виктория Боня и Нимс Дай (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня поделилась с подписчиками тяжёлой новостью — не стало её близкого друга и наставника в альпинизме, которого она называла Нимсом. Телезвезда вышла на связь в слезах и рассказала, что опытный альпинист погиб после схода лавины в горах.





По словам Бони, именно с Нимсом она собиралась отправиться в следующем году в экспедицию на К2 — одну из самых сложных и опасных горных вершин мира. Виктория признаётся, что полностью доверяла ему как профессионалу и была уверена в его опыте.





«Ушел человек, который изменил не только мир альпинизма, он изменил мой мир тоже. У меня из-под ног ушла почва. Потом пришло осознание, что смерть — та же жизнь, и нужно ценить то, что мы имеем сейчас. Такие люди приходят редко и уходят быстро», — поделилась телеведущая.