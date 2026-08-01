«Он изменил мой мир»: Виктория Боня сообщила о гибели своего друга-альпиниста
Виктория Боня не сдержала слёз, рассказывая о смерти друга-альпиниста Нимса Дая
Виктория Боня поделилась с подписчиками тяжёлой новостью — не стало её близкого друга и наставника в альпинизме, которого она называла Нимсом. Телезвезда вышла на связь в слезах и рассказала, что опытный альпинист погиб после схода лавины в горах.
По словам Бони, именно с Нимсом она собиралась отправиться в следующем году в экспедицию на К2 — одну из самых сложных и опасных горных вершин мира. Виктория признаётся, что полностью доверяла ему как профессионалу и была уверена в его опыте.
«Ушел человек, который изменил не только мир альпинизма, он изменил мой мир тоже. У меня из-под ног ушла почва. Потом пришло осознание, что смерть — та же жизнь, и нужно ценить то, что мы имеем сейчас. Такие люди приходят редко и уходят быстро», — поделилась телеведущая.Боня рассказала, что, несмотря на общие планы, им так и не удалось вместе покорить ни одну вершину. Однако за время общения Нимс стал для неё гораздо большим, чем просто инструктор.
По словам Виктории, он был её ментором, человеком, который всегда поддерживал, делился опытом и никогда не оставил бы друга в трудной ситуации. Именно благодаря ему она по-новому взглянула на альпинизм и преодоление собственных возможностей.
Телеведущая призналась, что тяжело переживает утрату и до сих пор не может поверить в случившееся. Она отметила, что память о друге навсегда останется с ней, а его жизненные уроки будут сопровождать её во всех будущих восхождениях.