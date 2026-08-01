Жених Лерчек Луис Сквиччиарини впервые прокомментировал приговор суда

01 августа 2026, 20:20

Луис Сквиччиарини рассказал о переживаниях за Лерчек

Лерчек и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Луис Сквиччиарини вышел на связь после вынесения приговора Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Жених блогерши впервые прокомментировал решение суда и рассказал, как семья переживает этот период.





Накануне суд назначил Лерчек наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. После заседания Валерия и Луис вместе покинули здание суда, однако тогда отказались от общения с журналистами.



Спустя сутки Сквиччиарини опубликовал обращение к подписчикам. Он поблагодарил всех, кто поддерживал их семью в сложный момент, и показал кадры, на которых Лерчек проводит время с детьми дома.



По словам Луиса, больше всего его беспокоило состояние Валерии, поскольку на фоне судебного процесса ей пришлось пережить сильный стресс, который может негативно сказаться на здоровье.





«Я переживал за Леру, потому что у неё лечение, стресс, конечно, нельзя. Я хочу сказать, что я очень благодарен, и Лера тоже, что мы можем быть вместе, что она получила шанс быть со своей семьей рядом», — рассказал он.

«Спасибо всем, кто поддерживал, писал. Прямо сейчас мы хотим быть сфокусированы на её здоровье и лечении. Мы очень благодарны за такую возможность», — добавил Луис.