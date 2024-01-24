В РФ создали вездеходы «Сарацин» для мобильных групп в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Высокоманевренная вездеходная платформа «Сарацин» создана для работы мобильных боевых групп и для сопровождения бронетехники.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на гендиректора предприятия-разработчика ООО «Арго» Константина Багдасарова.
У «Сарацина» есть три версии: легкая, средняя и тяжелая. Тяжёлая версия представляет собой трехосную машину 6х6 на платформе УАЗ, а в легком «Сарацине» использованы компоненты шасси Niva Legend в форм-факторе «багги».
У техники небронированная платформа, благодаря чему сохранилась высокая малозаметность и маневренность. На этих машинах возможно разместить минометный дивизион из 3-4 120-миллиметровых минометов.
Сообщалось, что Армия России за время спецоперации стала более опытной и продолжает улучшать свои навыки. Об этом пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на британского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.
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У «Сарацина» есть три версии: легкая, средняя и тяжелая. Тяжёлая версия представляет собой трехосную машину 6х6 на платформе УАЗ, а в легком «Сарацине» использованы компоненты шасси Niva Legend в форм-факторе «багги».
Сообщалось, что Армия России за время спецоперации стала более опытной и продолжает улучшать свои навыки. Об этом пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на британского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.
«Два года уроков ведения военных действий превратили российскую армию в гораздо более опытную силу», - говорится в статье.
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Мария Фирсова