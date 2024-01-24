В РФ создали вездеходы «Сарацин» для мобильных групп в зоне СВО

Украина в 2024 году получит от Запада новое оружие, которого раньше не было. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Украины Илларион Павлюк в ходе выступления по результатам встречи в формате «Рамштайн», сообщает украинский телеканал «Общественное».