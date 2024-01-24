В Николаеве заметили идущие в сторону Херсона большие колонны техники ВСУ

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Жители города Николаев заметили много колонн боевой техники Вооруженных сил Украины, которые движутся в сторону подконтрольного Киеву Снигиревского округа Херсонской области. Об этом сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Барбашова, в этом районе началась активная подготовка и обучение новых подразделений украинский войск.
Ранее Минобороны Украины сообщило, что в этом году Киев получит оружие, которого еще не было. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак