Певица Марго призналась, что столкнулась с тяжёлым эмоциональным состоянием на шоу

19 июля 2026, 21:27

Певица Марго рассказала о нервном срыве во время съёмок шоу «Мастер игры»

Марго (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

Во время съёмок шоу «Мастер игры» у певицы Марго произошёл эмоциональный срыв. В одном из выпусков зрители заметили, что артистка начала вести себя необычно: почти не общалась с участниками, игнорировала коллег и выглядела отстранённой от происходящего.





К концу игрового дня напряжение стало слишком сильным — Марго попросила ассистентов вызвать ей такси и молча покинула площадку, не объясняя ситуацию окружающим.



Позже певица рассказала в соцсетях, что причиной такого состояния стало сильное переутомление. По её словам, после проекта ей понадобилось много времени, чтобы прийти в себя.





«Я даже не знаю, как правильно назвать то, что со мной случилось, наверное, переутомление. Сначала я совсем не брала телефон в руки, а в полную норму пришла только спустя 5 месяцев. К огромному счастью, мне удалось выкарабкаться из того страшного состояния. 20 дней я просто не могла спать. Никому не пожелаю пережить то, что пережила я», — призналась Марго.