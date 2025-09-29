Катя Лель посоветовала Дане Борисовой «убрать эго» в общении с ребенком
Певица Катя Лель обрушилась с критикой на телеведущую Дану Борисову, у которой произошел серьезный конфликт с дочерью Полиной. Свое мнение звезда высказала в беседе с изданием «Звездач».
Артистка заявила, что главной проблемой является эго, которое мешает телеведущей пойти на примирение с Полиной. В то же время Лель напомнила, что такое ребенок для каждой матери.
«Потому что это — твой ребенок, твое сакральное чудо, твоя кровь, твое ДНК, это твой мир весь, это продолжение», — поделилась певица.
Она также добавила, что нужно приложить максимум усилий для поиска ключа к сердцу своей наследницы. Только тогда обе смогут быть на «одной частоте», считает исполнительница хита «Мой мармеладный».
Ранее Полина сказала, что перестала общаться с мамой и больше с ней не живет. По ее словам, Дана Борисова отказывается от любых контактов с дочерью и не намерена идти на мировую.