Катя Лель посоветовала Дане Борисовой «убрать эго» в общении с ребенком

29 сентября 2025, 04:11

Катя Лель (Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Певица Катя Лель обрушилась с критикой на телеведущую Дану Борисову, у которой произошел серьезный конфликт с дочерью Полиной. Свое мнение звезда высказала в беседе с изданием «Звездач».





Артистка заявила, что главной проблемой является эго, которое мешает телеведущей пойти на примирение с Полиной. В то же время Лель напомнила, что такое ребенок для каждой матери.





«Потому что это — твой ребенок, твое сакральное чудо, твоя кровь, твое ДНК, это твой мир весь, это продолжение», — поделилась певица.