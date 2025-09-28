Супруга Мота поделилась, как они с артистом справляются с конфликтами в семье
Мария Мельникова, супруга популярного исполнителя Мота, во время общения с Super раскрыла, как в их семье проходят конфликтные моменты и что помогает паре быстро находить общий язык.
По словам Марии, чаще всего инициатором ссор оказывается сам Мот. Она призналась, что не может вспомнить ни одной серьёзной размолвки, которая затянулась бы надолго или привела к длительному молчанию.
Супруга Мота добавила, что у мужа есть характерная черта: когда он чувствует вину, он идёт на кухню и начинает мыть посуду. Такой поступок, по словам Марии, говорит о его раскаянии.
Также Мельникова призналась, что не приемлет извинений в материальной форме — ей ближе искренние проявления чувств, а не подарки.
