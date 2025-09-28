Супруга Мота поделилась, как они с артистом справляются с конфликтами в семье

28 сентября 2025, 22:53

Супруга Мота рассказала о характере ссор и примирений в их отношениях

Рэпер Мот (Матвей Мельников) с женой Марией (Фото: Instagram* / @maryme.23)

Мария Мельникова, супруга популярного исполнителя Мота, во время общения с Super раскрыла, как в их семье проходят конфликтные моменты и что помогает паре быстро находить общий язык.