«Маргоша сотворила подвиг»: Угольников высказался о Симоньян после смерти Кеосаяна
Угольников заявил о подвиге Симоньян в борьбе за жизнь супруга
Известный телеведущий Игорь Угольников поддержал журналистку Маргариту Симоньян на церемонии прощания с ее мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном. Несколько теплых слов он высказал в беседе с журналистом RT.
Угольников, как и многие публичные люди, пришел 28 сентября в Армянскую церковь, чтобы проводить в последний путь своего коллегу. Отдав дань памяти Кеосаяну, Угольников также подчеркнул самоотверженность Симоньян в борьбе за жизнь супруга.
«Маргоша сотворила человеческий подвиг, удерживая его, стараясь его вернуть. Говорила с ним сутками, неделями, месяцами. А теперь она растит его детей и продолжает их общее дело», — цитирует Игоря Угольникова RT.
Тигран Кеосаян впал в кому в конце 2024 года на фоне проблем с сердцем. Создатель кинокартины «Ландыш серебристый» ушел из жизни 26 сентября в возрасте 59 лет.