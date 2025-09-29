«Маргоша сотворила подвиг»: Угольников высказался о Симоньян после смерти Кеосаяна

29 сентября 2025, 01:19

Угольников заявил о подвиге Симоньян в борьбе за жизнь супруга

Игорь Угольников (Фото: РИА Новости / Станислав Красильников)

Известный телеведущий Игорь Угольников поддержал журналистку Маргариту Симоньян на церемонии прощания с ее мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном. Несколько теплых слов он высказал в беседе с журналистом RT.





Угольников, как и многие публичные люди, пришел 28 сентября в Армянскую церковь, чтобы проводить в последний путь своего коллегу. Отдав дань памяти Кеосаяну, Угольников также подчеркнул самоотверженность Симоньян в борьбе за жизнь супруга.





«Маргоша сотворила человеческий подвиг, удерживая его, стараясь его вернуть. Говорила с ним сутками, неделями, месяцами. А теперь она растит его детей и продолжает их общее дело», — цитирует Игоря Угольникова RT.