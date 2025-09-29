Родственники Брюса Уиллиса готовятся к борьбе за наследство в $250 млн
Семья знаменитого голливудского актера Брюса Уиллиса столкнулась с потенциальным конфликтом из-за его значительного состояния, оцениваемого в около 250 млн долларов. Об этом пишет RadarOnline.com.
Исполнитель роли Джона Макклейна в серии фильмов «Крепкий орешек» с 2023 года борется с тяжелым диагнозом — фронтотемпоральной деменцией. В настоящее время он живет отдельно под постоянным наблюдением, а основная забота об актере легла на плечи его второй жены, 47-летней Эммы Хеминг.
Супруга не только отвечает за здоровье, но и управляет финансами Уиллиса. По словам источника издания, это создало значительное напряжение в отношениях со старшими дочерьми артиста от брака с Деми Мур.
Ежемесячные расходы на уход за ним достигают десятков тысяч долларов, и именно Эмма принимает решения о распределении средств. Близкие к ситуации подчеркивают, что речь не идет о расточительности, однако при таком наследии вопрос контроля всегда остается актуальным.
