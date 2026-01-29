Катя Лель поставила под вопрос правдивость новости о расставании Кибы и Лепса

29 января 2026, 23:01

Катя Лель сомневается в разрыве Авроры Кибы и Григория Лепса

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель дала неоднозначный комментарий по поводу недавнего расставания Авроры Кибы и Григория Лепса.





В беседе с Popcake певица выразила сомнения, что разрыв действительно состоялся, задав журналисту риторический вопрос: «Вы думаете, это правда?»



Напомним, на днях стало известно, что Аврора Киба и Григорий Лепс расстались во время совместного отпуска в Таиланде. Девушка позже прокомментировала ситуацию.





«Много всего доброго, тёплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путём дальше», — написала она.