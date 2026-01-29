«Никак!»: звезда «Ворониных» Волкова поделилась трудностями двухмесячного ремонта

29 января 2026, 22:42

Екатерина Волкова рассказала о шоке от ремонта в новой квартире

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovihome)

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины», откровенно рассказала в соцсетях о своих переживаниях на фоне ремонта в новой квартире.





По её словам, спустя два месяца работы прогресс минимален, и многие детали пока остаются на стадии планирования.





«Как дела с ремонтом? Никак! Точка! Прихожу, вижу те же стены… и черновую сантехнику в санузлах. Она стоит идеальная, блестящая, готовая. Ждёт, когда мы выберем плитку (150 вариантов — все не те). У нас есть роскошные трубы, а всё остальное — пока полный полёт фантазии. Главное — не сбавлять темп, хотя бы гвоздь в неделю! И помнить: каждый ремонт когда-то заканчивается. Но, похоже, не в этом году… Возможно, через год появится первая розетка», — поделилась Волкова с подписчиками.