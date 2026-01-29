Валя Карнавал вернулась в соцсети и показала, чем занималась неделю

29 января 2026, 22:26

Валя Карнавал ушла из соцсетей из-за уборки снега

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

После эмоционального срыва из-за взлома аккаунтов и критики в соцсетях Валя Карнавал несколько дней не появлялась в сети. Вчера она прервала молчание и показала подписчикам, чем занималась.





На опубликованных в Telegram фотографиях блогерша убирает снег в загородном доме.





«Не спрашивайте у меня, куда я пропала», — подписала снимки Валя.