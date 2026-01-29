Валя Карнавал вернулась в соцсети и показала, чем занималась неделю
Валя Карнавал ушла из соцсетей из-за уборки снега
После эмоционального срыва из-за взлома аккаунтов и критики в соцсетях Валя Карнавал несколько дней не появлялась в сети. Вчера она прервала молчание и показала подписчикам, чем занималась.
На опубликованных в Telegram фотографиях блогерша убирает снег в загородном доме.
«Не спрашивайте у меня, куда я пропала», — подписала снимки Валя.Судя по всему, большая часть её отсутствия была связана с домашними делами и зимними хлопотами.
Напомним, что недавно блогерша столкнулась с попыткой взлома своих соцсетей во время отдыха в Дубае. Сначала она предупредила фанатов о мошенниках, а затем эмоционально призналась, что ситуация стала последней каплей, из-за чего решила временно уйти из сети.