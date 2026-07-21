Жених Ирины Пинчук трогательно поздравил её с днём рождения сына от Арая Чобаняна

21 июля 2026, 04:37

Ирина Пинчук с сыном (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук похвасталась трогательным сюрпризом от предпринимателя Саламбека, который поздравил её с днём рождения старшего сына Давида. Об этом блогер рассказала в видео на своей странице в Instagram*.





Утром в праздничный день любимый мужчина попросил Ирину спуститься на первый этаж дома, где её уже ждала огромная белая корзина роз и поздравительная открытка. Пинчук очень обрадовал такой сюрприз, и она приняла его с улыбкой.



Напомним, что блогер уже поговорила с сыновьями о своём новом избраннике. Давид воспринял новость спокойно и отреагировал очень по-взрослому.



Ирина Пинчук (Фото: кадр видео Instagram* @pinchuk_official) Подписчики Пинчук высоко оценили жест Саламбека – они отметили, что он поступил красиво и благородно, поздравив любимую с днём рождения ребёнка, который не является их общим. Многие пользователи шутливо сравнили его поступок с поведением бывшего супруга Ирины Арая Чобаняна, считая, что Саламбек превзошёл его в заботе и внимании.



Чуть позже Пинчук выложила нежную подборку фото с именинником, на которой мать и сын обнимаются, смеются и красиво позируют вместе.



Ирина Пинчук с детьми (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

«Мой первый ребёнок, мой сын! Тебе сегодня пять лет! Пять! С тобой я впервые познала, что это за любовь, которую нельзя описать… Таких слов просто не существует. Ты меня многому научил и продолжаешь это делать. (...) Мы тебя очень сильно любим!», — подписала звезда.