На концерте Макса Коржа в Германии развернули флаги России и Украины
Фанаты певца Макса Коржа развернули на его концерте флаги России, Украины и Белоруссии. Об этом сообщает Life.ru.
Выступление состоялось 26 июня в городе Дюссельдорф, который находится на западе Германии. Также поклонники размахивали флагами из других государств. Как отмечает издание, за день до этого славяне отмечали День дружбы и единения.
В начале июня сообщалось, что русскоязычные фанаты исполнителя устроили громкий скандал на улицах Стамбула. Незадолго до его концерта тысячи поклонников из стран СНГ собрались в центре города. Они запускали фейерверки, пели песни и с гордостью выкладывали видео в соцсети.
Однако горожане оказались не в восторге от такого праздника и потребовали, что все приезжие возвращались домой. Сами фанаты рассказали, что конфликты перешли в физическую форму. По их словам, во время одной из ссор местный житель обжег девушке лицо файером, а затем начал угрожать разбитой бутылкой.
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