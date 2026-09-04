Катя Лель раскрыла, на кого поступила учиться её дочь
Катя Лель сообщила, что ей дочь поступила в медицинский вуз
Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала о планах своей дочери Эмилии на профессиональное будущее. Девушка успешно сдала ЕГЭ и поступила на бюджетное место в медицинский университет.
По словам певицы, дочь набрала высокие баллы на экзаменах и выбрала медицинское направление. В дальнейшем Эмилия может связать карьеру с нейрохирургией или челюстно-лицевой хирургией.
Успешное поступление Лель решила отметить подарком и предложила дочери выбрать все, что она захочет. Однако пока девушка не стала ничего просить у матери.
«Пусть просит что хочет. <…> Мне нравится, что она скромная, и, конечно же, любые ее прихоти я готова выполнять, потому что она это заслужила. Она училась, она прекрасно сдала ЕГЭ, высокие баллы и поэтому поступила на бюджет», — добавила артистка в интервью «Пятому каналу».