Катя Лель раскрыла, на кого поступила учиться её дочь

04 сентября 2026, 16:02

Катя Лель сообщила, что ей дочь поступила в медицинский вуз

Катя Лель (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала о планах своей дочери Эмилии на профессиональное будущее. Девушка успешно сдала ЕГЭ и поступила на бюджетное место в медицинский университет.





По словам певицы, дочь набрала высокие баллы на экзаменах и выбрала медицинское направление. В дальнейшем Эмилия может связать карьеру с нейрохирургией или челюстно-лицевой хирургией.



Успешное поступление Лель решила отметить подарком и предложила дочери выбрать все, что она захочет. Однако пока девушка не стала ничего просить у матери.





«Пусть просит что хочет. <…> Мне нравится, что она скромная, и, конечно же, любые ее прихоти я готова выполнять, потому что она это заслужила. Она училась, она прекрасно сдала ЕГЭ, высокие баллы и поэтому поступила на бюджет», — добавила артистка в интервью «Пятому каналу».