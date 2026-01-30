«Не можем справиться»: Катя Лель рассказала, почему от её дочери отказывались няни

30 января 2026, 22:37

Катя Лель рассказала, что няни не справлялись с энергией дочери

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Певица Катя Лель поделилась историей из детства своей дочери Эмилии, отметив, что многие профессиональные няни отказывались работать с ней. Об этом сообщает ТВ Mail.





По словам артистки, девочка обладала такой энергией и активностью, что справиться с ней смогла только одна из женщин, приглашённых в семью через агентства.





«Она была настолько активна и энергична, что няни говорили: "Катя, мы к вам с очень большим уважением относимся, но не можем справиться с вашим ребёнком. Она очень динамичная, шустрая"», — рассказала Лель.