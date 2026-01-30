«Не можем справиться»: Катя Лель рассказала, почему от её дочери отказывались няни
Катя Лель рассказала, что няни не справлялись с энергией дочери
Певица Катя Лель поделилась историей из детства своей дочери Эмилии, отметив, что многие профессиональные няни отказывались работать с ней. Об этом сообщает ТВ Mail.
По словам артистки, девочка обладала такой энергией и активностью, что справиться с ней смогла только одна из женщин, приглашённых в семью через агентства.
«Она была настолько активна и энергична, что няни говорили: "Катя, мы к вам с очень большим уважением относимся, но не можем справиться с вашим ребёнком. Она очень динамичная, шустрая"», — рассказала Лель.Сейчас Эмилии 16 лет, она учится в 11‑м классе. Катя родила дочь в браке с бизнесменом Игорем Кузнецовым, с которым прожила 15 лет. Пара развелась в 2023 году, а в 2025‑м мужчина пропал без вести во Франции.