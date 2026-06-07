Катя Лель рассказала, какую профессию выбрала её дочь

07 июня 2026, 22:45

Дочь Кати Лель собирается поступать на стоматологический факультет

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель поделилась подробностями о будущем своей дочери Эмилии. Сейчас девушка сдает экзамены и готовится к поступлению в вуз, а с выбором профессии уже определилась. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артистки, Эмилия выбрала непростое направление — стоматологию. Несмотря на сложность и высокую стоимость обучения, певица полностью поддерживает решение дочери.





«Это сложная специальность, но это её выбор! Я считаю, что всё запрограммировано за нас, и мы уже рождаемся с определённым выбором. Поэтому я не могу за неё решать её жизнь. Я сказала — выбирай то, что нравится твоему сердцу, чтобы каждый день на работе был, как праздник!», — рассказала Катя Лель на премьере фильма «Двойная жизнь Ми».