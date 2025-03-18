Шокирующие подробности разрыва дружбы Бородиной и Жужи: предательство, обвинения и тайные интриги

Ксения Бородина (Фото: Telegram-канал @Ksenia_Borodinaa)
Дружба Ксении Бородиной и Кати Жужи, которая длилась более 10 лет, закончилась на фоне множества слухов и спекуляций. В материале «Радио 1» мы рассмотрим основные причины разрыва их крепкой дружбы.
РазрывБородина и Жужа всегда были неразлучны — их совместные фото и сториз заполнили социальные сети. Они отмечали дни рождения детей, посещали светские мероприятия и проводили уикенды вместе.
Однако с недавних пор их общение стало значительно реже, подписчики начали задаваться вопросами о состоянии их отношений.
Пропажа Жужи на тусовкахВсе началось с того, что на одной из тусовок «Прачки», как называют себя подруги Ксении, Катя не появилась. Это вызвало бурю вопросов у поклонников: «Где Жужа?», «Что случилось?».
Несмотря на это, Катя уверила фанатов, что никаких конфликтов между ними нет, а просто обе заняты своими делами. Однако вскоре их перестали видеть друг у друга в соцсетях, и обе отписались друг от друга.
Уход Жужи с «Дом-2»Спустя некоторое время стало известно, что Катя покинула пост телеведущей «Дом-2», сославшись на желание сосредоточиться на личной жизни и бизнесе. Изменения в ее жизни только усилили слухи о конфликте с Бородиной, но ни одна из девушек не комментировала ситуацию.
Катя Жужа (Фото: ВКонтакте @katyajujaa555)
Слухи о предательствеВ сети начали появляться слухи, что Жужа могла быть замечена в связи с мужем Ксении, Курбаном. Хотя эта информация могла бы стать причиной ссоры, отношения Бородиной и Курбана в конечном итоге восстановились, подруги продолжали общаться.
Обвинения и недопониманияНа одном из интервью Катя Жужа заявила, что именно Ксения отвернулась от нее из-за недостатка внимания. Она рассказала, что Бородина написала ей о том, что она уделяет ей мало времени. Однако это заявление не объясняет всю ситуацию.
Прямой эфир Ксении БородинойНедавно Ксения решила прояснить ситуацию в прямом эфире. Она обвинила Жужу в создании шумихи вокруг их отношений и заявила, что подруга стала непорядочной. Бородина рассказала о том, как помогала Жуже в воспитании дочери и раскрутке ее аккаунта.
По словам Ксении, Катя захотела получить все преимущества её жизни — зарплату, виллу и рекламу.
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Дарья Осипова